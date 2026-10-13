Shanidev Astrology: কাটবে বাধা! শনিদেবের কৃপায় ৫৯ দিন পর থেকে সুসময় শুরু কুম্ভ, বৃষ সহ ৬ রাশির

Shanidev Astrology: কাটবে বাধা! শনিদেবের কৃপায় ৫৯ দিন পর থেকে সুসময় শুরু কুম্ভ, বৃষ সহ ৬ রাশির
আজ থেকে ৫৯ দিন পর থেকে বহু রাশির জীবনের নানান বাধা কাটতে চলেছে।
শনির গতিবিধির প্রভাব প্রত্যেকের উপর খুব গভীর। এই সময়ে, শনি একটি আঁকাবাঁকা গতিতে চলাচল করছে। আজকাল তিনি, মীন রাশিতে রয়েছে এবং পরবর্তী ৫৯ দিন এমনই হতে চলেছে। এই সময়ে, অনেক রাশিকে একটি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবে আজ থেকে ৫৯ তম দিনে, শনিদেব বক্রী থেকে সোজা পথে পৌঁছাবে। ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ থেকে, শনি সোজা চলতে শুরু করবে এবং পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, মোট ৬ টি রাশিচক্র এর সুবিধা পেতে চলেছে।
বৃষ
রাশিচক্রের উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব শনির পথের কারণে সবকিছু ঠিকঠাক চলতে দেখবে। চাকরি এবং ব্যবসায় সমস্যা হ্রাস পাবে। মন শান্ত থাকতে শুরু করবে। ব্যক্তিগত থেকে পেশাগত জীবন পর্যন্ত সবকিছুই ইতিবাচক দেখা যাবে। এতদিন বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত কাজে গতি দেখা যাবে।
মিথুন
রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব লোকেরা তাদের পেশাগত জীবনে শনির পরিবর্তিত গতিবিধির প্রভাব দেখতে পাবেন। শনির পরিবর্তিত অবস্থান চাকরিতে একটি বড় সুযোগ দিতে পারে। আপনি যে কোনও জায়গা থেকে অফার পেতে পারেন। অর্থের পরিস্থিতি আগের থেকে পরিবর্তিত হবে। জটিল বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে সমাধান হবে এবং শনির দয়ায় সমস্ত কাজ করা হবে।
কন্যা
রাশিতে শনির ট্রানজিটের প্রভাব বুধের এই রাশি শনির পথে যাওয়ার সাথে সাথেই উপকার পেতে চলেছে। সম্মান বাড়বে। আপনি চাকরিতে সুবিধা পাবেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা পুরানো পরিচিতিগুলির মাধ্যমে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। আপাতত একটু ধৈর্য বজায় রাখা দরকার। শনির গতিবিধি পরিবর্তন করার জন্য সামান্য সময় রয়েছে, কেবল এই সময়ে অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না।
তুলা
রাশির উপর শনি ট্রানজিটের প্রভাব তুলা রাশির লোকেরা তাদের পেশাদার জীবনে কিছু উত্থান-পতন দেখতে পারেন। তবে ১১ ডিসেম্বরের পরে পরিস্থিতির উন্নতি দেখা যাবে। আপনি যদি অর্থের সঠিকভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হন তবে মন শান্ত থাকবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ভাল বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। সামগ্রিকভাবে, শনির পরিবর্তিত গতিবিধির দ্বারা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। একই সময়ে, ব্যক্তিগত জীবনেও সবকিছু ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
মকর
রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব শনি সোজা গতিতে আসার সাথে সাথেই মকর রাশির লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবেন। যে জিনিসগুলি এখনই বিরক্তিকর বা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে সেগুলি সবই ঠিক দেখা যাবে। একটু ধৈর্য ধরুন কারণ আসন্ন সময় সবকিছু ঠিক করে দেবে। আপনি চাকরির অফার পেতে পারেন। পেশাগত জীবন আরও ভাল হবে। দায়িত্ব বাড়লে আপনি ব্যস্ত থাকবেন, তবে এটি কেবল ক্যারিয়ারের গ্রাফের উপরে উঠবে। পেশাদার জীবন সঠিক পথে ফিরে আসবে।
কুম্ভ
১১ ডিসেম্বর থেকে কুম্ভ রাশির মানুষের জীবনের সমস্ত বাধা শেষ হবে। কর্মজীবনে জিনিসগুলি ভালোর দিকে যাবে। শনি সরাসরি চলাচলে যাওয়া শুরু করার সাথে সাথেই চাকরি এবং ব্যবসার সমস্ত বাধা শেষ হতে শুরু করবে। পরিবারের সাথে পুরো সময় ব্যয় করা হবে। এর ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কের উপরও দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More