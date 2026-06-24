Shanidev Vakri: ২৭ জুলাই থেকে বক্রী হবেন শনিদেব! সাড়েসাতিতে থাকা রাশিগুলি কী পাবে? রইল জ্যোতিষমত
জুলাই মাসে শনি তার গতিবিধি পরিবর্তন করতে চলেছেন। শনির গতিবিধির পরিবর্তন শনির সাড়েসাতিতে আক্রান্ত রাশিচক্রের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলবে।
২৭ জুলাই, ২০২৬-এ, শনি একটি পশ্চাদমুখী বা বক্রী গতি ধরে (বিপরীত) চলন শুরু করবে এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০২৬ অবধি এই অবস্থানে থাকবে।
বলা হয়ে থাকে যে শনি তার প্রভাব নিয়ে কোনও ব্যক্তিকে মেঝে থেকে আর্শ এবং আরশ থেকে মেঝেতে নিয়ে যেতে পারে। এই সময়ে, মেষ, কুম্ভ এবং মীন রাশিতে শনির সাড়েসাতি চলছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, সাড়েসাতির সময় পশ্চাদমুখী শনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। জেনে নিন মেষ, কুম্ভ ও মীন রাশির উপর শনির বিপরীত প্রভাব কী হবে।
মেষ রাশির উপর শনির পশ্চাদমুখী গতিবিধির প্রভাব:
জ্যোতিষী উপাধ্যায়ের মতে, শনির পশ্চাদমুখী গতিবিধি মেষ রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে আপনার মন শান্ত থাকবে। পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করা যেতে পারে। স্ত্রীর সাথে ফাটল কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। পশ্চাদমুখী শনির প্রভাবের কারণে, মেষ রাশির লোকদের ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বাধাগুলি দূর করা যেতে পারে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পেতে পারেন। নতুন কাজ শুরু হতে পারে। আর্থিকভাবেও উন্নতি দেখতে পাবেন। ব্যয় হ্রাস পেতে পারে, যা সঞ্চয়ে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে। দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে থাকা অর্থ ফেরত আসতে পারে। স্বাস্থ্যের কথা বললে, উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
কুম্ভ রাশির উপর শনির পশ্চাদমুখী গতির প্রভাব:
কুম্ভ রাশি বর্তমানে শনির সাড়ে সাতির অন্তিম পর্যায় অতিক্রম করছে। শনির এই বক্রী গতি কিছুটা স্বস্তি ও ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মজীবনে পদোন্নতি, নতুন সাফল্য এবং সম্মাননা লাভের সম্ভাবনা আছে। আপনার আর্থিক অবস্থাও আগের তুলনায় উন্নত হতে পারে।
মীন রাশির উপর শনির পশ্চাদমুখী গতির প্রভাব:
মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এটি ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখার সময়। সাড়ে সাতির প্রথম পর্বে শনির বক্রী গতি তাদের কর্মজীবন এবং কর্মক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। আপনি আপনার কাজে উত্থান-পতন এবং পরিকল্পনায় বিলম্বের সম্মুখীন হতে পারেন। এছাড়াও, আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে অসতর্ক হবেন না এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখার চেষ্টা করুন।
শনির ক্ষতিকারক প্রভাব প্রতিরোধের উপায় -
1। শনিদেবকে খুশি করার জন্য, শনিবার উপবাস করা উচিত।
2. শনিবার, কালো তিল, উরাদ, সরিষার তেল এবং কালো কম্বল ইত্যাদি দান করা উচিত।
3. শনির কৃপা পেতে অশ্বত্থ গাছের পুজো করুন এবং তার গোড়ায় সরিষার তেলের একটি প্রদীপ জ্বালান।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More