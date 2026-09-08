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Shanidev Vakri Lucky Zodiacs: বক্রী হয়ে শনিদেব ৯০র বেশি দিন ধরে করবেন কৃপা! লাকির লিস্টে ৪ রাশি

দেড় মাস আগে, শনি বিপরীত দিকে চলতে শুরু করেছেন। শনি আগামী ৯৪ দিন এভাবেই থাকবেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, পশ্চাদমুখী শনি ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪ টি রাশির ভাগ্যে উপকার এনে দেবে।

Published on: Sep 8, 2026, 15:09:17 IST
By Sritama Mitra
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনি গ্রহকে কর্ম এবং ন্যায়ের সাথে যুক্ত হিসাবে দেখা হয়। ব্যক্তি শনির কাছ থেকেই তাঁর কর্মের হিসাব পান। এই সময়ে, শনি একটি পশ্চাদমুখী অবস্থায় রয়েছেন। শনি এখন পশ্চাদমুখী গতিতে রয়েছে এবং ২৭ জুলাই তিনি মীন থেকে তার নতুন গতি শুরু করেছেন। এই অবস্থায়, শনি পরবর্তী ৯৪ দিন থাকতে চলেছে।

বক্রী হয়ে শনিদেব ৯০র বেশি দিন ধরে করবেন কৃপা! লাকির লিস্টে ৪ রাশি
বক্রী হয়ে শনিদেব ৯০র বেশি দিন ধরে করবেন কৃপা! লাকির লিস্টে ৪ রাশি

পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শনি ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিপরীত গতিতে থাকবে। পণ্ডিতজির মতে, শনির পশ্চাদমুখী গতিবিধির মোট সময়কাল ১৩৮ দিন স্থায়ী হতে চলেছে, যার মধ্যে মাত্র ৯৪ দিন বাকি। এদিকে, শনি কিছু বিশেষ রাশির চিহ্নগুলিতে কিছুটা বেশি উদার হতে চলেছে।

পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শনির এই পশ্চাদমুখী গতিবিধি কিছু রাশিচক্রের জন্য ভাল সুযোগ আনতে পারে। বিশেষত বৃষ, কর্কট, কন্যা এবং মিথুন রাশির লোকেরা ক্যারিয়ার এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সুবিধা পেতে পারেন। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রাশির উপর শনির প্রভাব কেমন হতে চলেছে জানেন?

বৃষ

এই রাশির জন্য বৃষ রাশির জন্য শনি কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারেন। চাকরি করা লোকেরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেতে পারেন। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তবে এর মধ্যে আপনি অবশ্যই কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্যও এই সময়টি ভাল হবে। একই সময়ে, স্থগিত কাজ আবার গতি অর্জন করতে পারে এবং পুরানো যোগাযোগ থেকে উপকৃত হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, এই সময়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে উন্নতির সম্ভাবনাও থাকবে। তবে, শনি তাড়াহুড়োর চেয়ে ধৈর্য এবং অবিরাম কঠোর পরিশ্রমকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাই এর মধ্যে আপনাকে ধৈর্যের সাথে আপনার কাজটি করতে হবে।

কর্কট

শনিদেবের এই গতি এই রাশির জন্য ক্যারিয়ারের দিক থেকে উপকারী প্রমাণিত হবে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, স্বীকৃতি বাড়বে। চাকরি পরিবর্তনের জন্য অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। ১১ ডিসেম্বরের আগে নতুন শুরুর অনেক সুযোগও থাকবে। অর্থের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বস্তি থাকবে। আটকে থাকা অর্থ কোথাও থেকে ফিরে আসতে পারে। এই সময়ে সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করুন। কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান। কন্যা রাশির জন্য, শনির পশ্চাদমুখী গতিবিধি অনেক পুরানো কাজ সম্পন্ন করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ বা প্রকল্প আবার শুরু হতে পারে। চাকরিজীবীরা তাদের বসের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। এরই মধ্যে নতুন দায়িত্ব পাওয়া যাবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই সুবিধা পাবেন। সম্ভবত এর মধ্যে পুরানো ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ করা হবে। আয়ের নতুন উৎসও তৈরি করা যেতে পারে।

মিথুন

এই রাশিচক্রের লোকদের জন্য ক্যারিয়ার এবং অর্থের দিক থেকেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। চাকরিতে কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্মান বাড়তে পারে। যারা কোনও বড় প্রকল্প বা প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারাও এর মধ্যে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা স্থগিত লেনদেন থেকে উপকৃত হতে পারেন। যদি বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি চিন্তাভাবনা করে নেওয়া হয় তবে আপনি সুবিধা পেতে পারেন। এই সময়ে আপনাকে কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে এবং কোনও কাজে অলসতা দেখাবেন না।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shanidev Vakri Lucky Zodiacs: বক্রী হয়ে শনিদেব ৯০র বেশি দিন ধরে করবেন কৃপা! লাকির লিস্টে ৪ রাশি

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