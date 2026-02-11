এখনও রয়েছে শূল যোগের ছায়া! একটি ভুল এই সময়ে খবরদার করবেন না, বিশেষ করে ৬ রাশির জাতকরা

এখনও রয়েছে শূল যোগের ছায়া! একটি ভুল এই সময়ে খবরদার করবেন না, বিশেষ করে ৬ রাশির জাতকরা
জ্যোতিষশাস্ত্রে ২৭টি যোগের মধ্যে 'শূল যোগ'-কে অত্যন্ত অশুভ ও কষ্টদায়ক মনে করা হয়। 'শূল' শব্দের অর্থ হলো কাঁটা বা ধারালো অস্ত্র। এই যোগের প্রভাবে কাজে বাধা, মানসিক যন্ত্রণা এবং শারীরিক কষ্টের আশঙ্কা থাকে। ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এই যোগ তৈরি হয়েছে। এখনও রয়েছে তার ছায়া। এই সময়ে ৬টি রাশির জাতক-জাতিকাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
দেখে নিন কাদের জন্য এই দিনটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে চলেছে:
১. মেষ রাশি (Aries)
মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই দিনটি মানসিক অস্থিরতায় ভরা থাকবে। আপনার রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কর্মক্ষেত্রে বা পরিবারে বড় ধরণের বিবাদ হতে পারে। ধারালো কোনো বস্তু বা যন্ত্র ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন।
২. সিংহ রাশি (Leo)
সিংহ রাশির জাতকদের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার যোগ রয়েছে। বিশেষ করে পেটের সমস্যা বা স্নায়বিক ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো নথিতে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন, অন্যথায় আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন।
৩. তুলা রাশি (Libra)
আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তুলা রাশির জাতকদের বড় ধরণের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দিন কাউকে টাকা ধার দেবেন না। পরিবারের কোনো সদস্যের সাথে মনোমালিন্য আপনার মনকে ভারাক্রান্ত করতে পারে।
৪. মকর রাশি (Capricorn)
কর্মক্ষেত্রে মকর রাশির জাতকদের ওপর কাজের চাপ অত্যাধিক বাড়বে। পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন, কারণ দুর্ঘটনার একটি সূক্ষ্ম যোগ রয়েছে।
৫. কুম্ভ রাশি (Aquarius)
কুম্ভ রাশির জাতকরা এই দিন একাকীত্ব বা হতাশায় ভুগতে পারেন। কোনো পুরনো গোপন শত্রু আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। জীবনসঙ্গীর সাথে বিবাদ আপনার শান্তি নষ্ট করতে পারে।
৬. মীন রাশি (Pisces)
অহেতুক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মীন রাশির জাতকদের ব্যাংক ব্যালেন্স কমতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা স্থগিত রাখাই ভালো। কাছের মানুষের কাছ থেকে কোনো অপ্রিয় সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
শূল যোগের কুপ্রভাব এড়াতে প্রতিকার:
এই অশুভ যোগের প্রভাব কমাতে এবং দিনটিকে নিরাপদ রাখতে নিচের শাস্ত্রীয় উপায়গুলো মেনে চলুন:
- সকালে স্নান সেরে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন এবং 'মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র' জপ করুন।
- ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে দিনটি শুরু করুন।
- অসহায় ব্যক্তিকে খাদ্য বা তিল দান করুন। এটি গ্রহদোষ প্রশমিত করতে সাহায্য করে।
কোন ভুল করবেন না?
এই সময়ে কারও ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অন্যের ক্ষতিসাধনের ভাবনা মনে আনবেন না। তাহলে বিপদ বাড়তে পারে।