Astro Prediction: শুক্র, কেতু এক জায়গায় আসতে চলেছেন! প্রভাব পড়বে বহু রাশিতে, লাকির লিস্টে কারা?

Astro Prediction: শুক্র, কেতু এক জায়গায় আসতে চলেছেন! প্রভাব পড়বে বহু রাশিতে, লাকির লিস্টে কারা?
শুক্র এবং কেতুর সংমিশ্রণ জুলাই মাসে একটি বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। শুক্র এবং কেতু একসাথে এলে কি সমীকরণগুলি পরিবর্তন হবে? কেতু শুক্রের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে?
শুক্র ৪ জুলাই সিংহ রাশিতে চলে যাবেন। তারা যখন সূর্যের প্রভাবে সিংহ রাশির কাছে যাবেন, তখন তারা ইতিমধ্যে সেখানে বসে থাকা কেতুর সাথে মিলিত হবেন। কেতুর সাথে শুক্রের প্রভাব কেমন হবে, রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়বে,তা দেখা যাক।
প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক, কেতু ও শুক্র সম্পর্কে। আপনি জানেন যে কেতু এবং রাহু ছায়া গ্রহ। একদিকে, যেখানে রাহু আপনার মনকে প্রভাবিত করে এবং আপনাকে কল্পনা, বুদ্ধিতে থাকতে বাধ্য করে, কেতু বিভ্রান্তি হ্রাস করে, এটি জীবনে আলো নিয়ে আসে, আধ্যাত্মিকতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আসে। একই সময়ে, আপনি শুক্র সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানেন, শুক্র বিলাসিতার গ্রহ, এটি আপনাকে সম্পদ, বিলাসিতা, ভালবাসা, বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য দেয়।
শুক্র এবং কেতু একসাথে থাকলে কী প্রভাব পড়ে?
যদি এই দুটি একত্রিত হয়, তবে স্বভাবগতভাবে কিছু পরিবর্তন আসে। তার প্রভাব দাম্পত্যে আসতে পারে। এটি কিছু জাতক জাতিকার মধ্যে স্ট্রেস এবং বিবাহবিচ্ছেদের কারণও হয়। এই সময় অনেক ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়।
মিথুন
কেতু এবং শুক্রের সংমিশ্রণ মিথুন রাশির উপর ভাল প্রভাব ফেলবে ।এই রাশিচক্রের জন্য একটি সুযোগ থাকবে যেখানে তারা তাদের স্বপ্নগুলি সত্যি করতে সক্ষম হবেন। শুরুতে সমস্যা হবে, তবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।
কন্যা
কেতু এবং শুক্রও কন্যা রাশির জন্য ভাল ফলাফল দেবে, এই রাশির লোকেরা এই সময়ে জীবনে একটি ভাল উদ্দেশ্য পেতে পারেন।
সিংহ
শুক্র এবং কেতু সিংহ রাশির উপর অশুভ প্রভাব ফেলবে। আপনাকে প্রতিটি বিরোধ থেকে দূরে থাকতে হবে, শান্ত থাকতে হবে এবং আপনার কাজের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আপনি যদি কিছু বলেন তবে এটি কেবল আরও খারাপ হবে, তাই এই সময়ে চুপ করে থাকা আপনার পক্ষে ভাল। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই জিনিস অনুসরণ করুন।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশির জন্য সমস্যা হবে। কারও জন্য আপনার ভুল বোঝাবুঝি হবে এবং আপনি আপনার মনে একটি ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকবেন। বিবাহেও সমস্যা হতে পারে।
বৃষ
বৃষ রাশির জন্যও সমস্যা হবে, আপনার কাজে কিছু সমস্যা বাড়বে। তাই সতর্ক থাকুন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।