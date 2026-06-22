Shukra Ketu Yuti: শুক্র-কেতু যুতি কী ঘটাতে পারে? জ্যোতিষমতে কোন ইঙ্গিত!
শুক্র এবং কেতুর সংমিশ্রণ সম্পর্ক, বৈবাহিক জীবন এবং স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই সময়ে, প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা, ভুল বোঝাবুঝি এবং দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। একই সঙ্গে সিংহ ও কুম্ভ রাশির নারীদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে প্রেম, বিবাহ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আকর্ষণের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সময়ে, কেতুকে এমন একটি গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কখনও কখনও একজন ব্যক্তিকে বিভ্রান্তি, দূরত্ব এবং অস্থিরতার দিকে নিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে, যখন শুক্র এবং কেতু একসাথে আসেন, তখন জ্যোতিষশাস্ত্রে এই পরিস্থিতিটি খুব ভাল বলে মনে করা হয় না।
জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় বলেছেন যে শুক্র এবং কেতুর সংযোগের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব সম্পর্ক এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে দেখা যায়। তাঁর মতে, এই সময়ে প্রেমের সম্পর্কের চাপ বাড়তে পারে। যারা ইতিমধ্যে সম্পর্কের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য পরিস্থিতি আরও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, ক্রমবর্ধমান ভুল বোঝাবুঝি দূরত্বের কারণও হতে পারে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় বলছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপরও এই সংমিশ্রণের প্রভাব দেখা যায়। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়তে পারে। অনেক সময় যোগাযোগের অভাব বা একে অপরকে না বোঝার কারণে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। তারা বিশ্বাস করেন যে এই সময়ে ব্রেকআপ এবং বিচ্ছেদের মতো ঘটনাও বাড়তে পারে।
নারীদের কেন সাবধান হতে হবে? পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই জোট মহিলাদের জন্য আরও সতর্কতার সময় হতে পারে। বিশেষ করে সিংহ ও কুম্ভ রাশির নারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। তাঁর মতে, মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা বা সংক্রমণের অভিযোগ থাকতে পারে।
জ্যোতিষীরা বলছেন, শুক্র-কেতুর সংমিশ্রণ শুধু সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই সময়ে, জমি, বাড়ি এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও বিরোধ বাড়তে পারে। পরিবারের মধ্যে পুরনো বিরোধ আবার দেখা দিতে পারে। অতএব, কোনও আইনি বা আর্থিক সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো এড়ানো ভাল বলে মনে করা হয়।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে শুক্র এবং রাহুর সংমিশ্রণ শুক্র-কেতু সংমিশ্রণ থেকে বিভিন্ন ফলাফল দেয়। তাঁর মতে, শুক্র-রাহুর সংমিশ্রণ মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। একজন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা বাড়তে পারে এবং তিনি আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করতে পারেন। একই সময়ে, শুক্র-কেতুর সংমিশ্রণ সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব এবং অসন্তুষ্টি বাড়ায় বলে মনে করা হয়।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More