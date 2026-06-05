Auspicious Rajyog: শুক্র ও মঙ্গল একত্রিত হয়েই একগুচ্ছ রাশিতে সুসময় আনবে! লাকি রাশি কারা?

Auspicious Rajyog: শুক্র ও মঙ্গল একত্রিত হয়েই একগুচ্ছ রাশিতে সুসময় আনবে! লাকি রাশি কারা?
২১ জুন মঙ্গল রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে, আপনারা সকলেই জানেন যে এটি একটি অগ্নি উপাদান। এটি সাহস, শক্তি, সাহস, জমি, সম্পত্তি, সেনাবাহিনী, পুলিশ, ঝুঁকি নেওয়ার প্রতীক। অন্যদিকে, বৃষ রাশি বৈষয়িক আরাম, বিলাসিতা এবং সৌন্দর্যের সাথে যুক্ত। যখন উভয় গ্রহ একসাথে থাকে, তখন অনেক রাশিচক্রের জন্য পরিস্থিতি খারাপ হয় এবং অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল সংমিশ্রণও তৈরি হয়। এর আগে, মঙ্গল মেষ রাশিতে ছিলেন, তাই একটি আকর্ষণীয় রাজযোগ ছিল যা অনেক রাশির জন্য উপকারী ছিল।
বৃষ
এই গ্রহের গোচর বৃষ রাশির জন্য শুভ ফল বয়ে আনবে। আপনি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন, তবে সেগুলি চিনে নেওয়া জরুরি। প্রেম জীবন সহজ হবে এবং আপনি একটি রোমান্টিক জীবন যাপন করবেন। ভগবান হনুমানের পূজা করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। শুক্র আপনাকে স্থিতিশীল বোধ করাবে। আপনার আর্থিক বিনিয়োগে ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার বাড়ি বা গাড়ি কেনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। এই দুটি গ্রহের মিলনে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, আপনি এগিয়ে যাবেন।
সিংহ
এই সময়ে আপনি যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল হন, তবে আপনি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা বিবেচনা করবেন। এই সময়ে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে, যা আপনার কাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করবে। এই সময়ে আপনি কিছুটা ক্রুদ্ধ বোধ করতে পারেন, তাই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ধৈর্যশীল থাকা জরুরি। আপনার সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলো আপনার জন্য সুফল বয়ে আনবে এবং আপনি আপনার কর্মজীবনেও সফল হবেন।
কর্কট
এই রাশিচক্রের জাতক জাতিকারা ক্যারিয়ারে নতুন অবস্থানে পৌঁছানোর সুযোগ পেতে পারেন। বিষয়গুলো নিয়ে ইতিবাচক হতে হবে। আপনার সিদ্ধান্তগুলি আপনাকে স্বীকৃতি এনে দেবে। এই সময়ে ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
মীন
রাশির জন্যও কি সময়টা ভালো? মীন রাশির লোকদের জন্য জিনিসগুলি খুব ভাল, আপনার জন্য নেতৃত্বের স্বচ্ছতার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আপনিও সম্মান পেতে পারেন। আগে যেসব খারাপ ছিল তার উন্নতি হবে। এই সময়ে আপনাদের অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে সাহস দেখাতে হবে।
মঙ্গলের প্রতিকার মঙ্গলের সবচেয়ে বড় প্রতিকারগুলির মধ্যে একটি হ'ল সুন্দরকন্ডের আবৃত্তি এবং মন্দিরে লাল জল বা মসুর ডাল দান করা। তাছাড়া হনুমানজিকে পান নিবেদন করেও আপনি উপকৃত হন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More