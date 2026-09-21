Shukra Asta: ২ দিন পরই অস্ত যাবেন শুক্র, ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৪ রাশিতে সমৃদ্ধির ফোয়ারা! লাকি বহু

Shukra Asta: ২ দিন পরই অস্ত যাবেন শুক্র, ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৪ রাশিতে সমৃদ্ধির ফোয়ারা! লাকি বহু
শুক্র কিছু রাশির চিহ্নগুলিতে তার কৃপা স্থাপন করবে। আরোহণ পর্যায়ে, শুক্র এই রাশিচক্রগুলিতে সম্পদ, উন্নতি এবং ভাগ্য আনতে পারে।
সম্পদ, জাঁকজমক, ঐশ্বর্য এবং সম্পদের কারণগুলি শুক্র ঠিক দু'দিন পরে অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বুধবারে অস্তমিত হবে। যখন কোনও গ্রহ সূর্যের খুব কাছাকাছি আসে, তখন এটি অস্তমিত অবস্থায় থাকে। শুক্র তার নিজস্ব রাশি তুলা রাশিতে অস্তমিত হবে এবং প্রায় ৩৭ দিন মধ্যরাতে থাকার পরে ৩০ অক্টোবর ২০২৬ এ উদিত হবে।
পণ্ডিত উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে শুক্রের অস্তের ফলে কর্কট, সিংহ, ধনু এবং মীন রাশি শুভ ফলাফল পাবে।
কর্কট: কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধি পাবেন। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু ইতিবাচক খবর পাওয়া যাবে। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। ভ্রমণ উপকারী হবে। ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন হবে। অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজে মুগ্ধ হতে পারেন।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির লোকদের ভাগ্য বৃদ্ধি পাবে। ভাগ্যের সহায়তায় আটকে থাকা কাজ করা হবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ হবে এবং ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়তে পারে। স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। পুরানো সমস্যার সমাধান পেয়ে মানসিক স্বস্তি পাওয়া যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং লোকেরা আপনার পরামর্শ চাইতে পারে।
ধনু রাশি: ধনু রাশির জাতক-রাশির জাতক-জাতিকারা শুক্র গ্রহণের ফলে উপকারী ফল পাবেন। চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা সাফল্য পেতে পারেন। সমাজে আপনার মর্যাদা বা মর্যাদা বাড়তে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বীরত্ব ফল বয়ে আনবে। আর্থিকভাবে, আপনি সমৃদ্ধ বোধ করবেন। আয়ের নতুন পথ খুলবে এবং পুরানো উপায় থেকে অর্থও আসবে। যারা ব্যবসা করেন তারা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন।
মীন: আপনি শুক্র রাজ্যে ছুটির মতো অনুভব করবেন। আপনি যে কাজেই আপনার হাত রাখুন না কেন, সাফল্য অর্জন করা হবে। আপনি ঋণের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে এবং লোকেরা আপনার কথা শুনবে। আর্থিক পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। বিনিয়োগের ভাল সুযোগ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্ভাবনা দেখানোর সুযোগ থাকবে, যার আপনি পুরো সুবিধা নেবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More