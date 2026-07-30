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    কেটে যাবে খারাপ সময়, ঘুরবে ভাগ্য! ১১ আগস্ট থেকে শুক্রের কৃপায় লাকি বহু রাশি

    শুক্র  একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার রাশিচক্রের মতো নক্ষত্রপুঞ্জকে পরিবর্তন করে। শ্রাবণে, শুক্র চাঁদের নক্ষত্রপুঞ্জে আসবেন এবং তিনটি রাশির জন্য দুর্দান্ত কল্যাণ করবেন।

    Published on: Jul 30, 2026, 16:01:10 IST
    By Sritama Mitra
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    জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে সম্পদ, সম্পদ, সমৃদ্ধি, প্রেম এবং সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শ্রাবণে শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন হতে চলেছে। এই সময়ে, শুক্র উত্তরাফাল্গুনি নক্ষত্রে রয়েছে এবং ১১ আগস্ট, ২০২৬ এ চন্দ্রের হস্ত নক্ষত্রে আসবেন।

    কেটে যাবে খারাপ সময়, ঘুরবে ভাগ্য! ১১ আগস্ট থেকে শুক্রের কৃপায় লাকি বহু রাশি
    কেটে যাবে খারাপ সময়, ঘুরবে ভাগ্য! ১১ আগস্ট থেকে শুক্রের কৃপায় লাকি বহু রাশি

    জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র ও চন্দ্রের মধ্যে শত্রুতার অনুভূতি রয়েছে। শত্রুতার অনুভূতি সত্ত্বেও, হস্ত নক্ষত্রে শুক্রের ট্রানজিট তিনটি রাশির জন্য উপকারী হতে চলেছে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শুক্র এবং চন্দ্রের মধ্যে শত্রুতার অনুভূতি রয়েছে, তবে এর প্রভাব খুব নেতিবাচক বা প্রতিকূল নয়। এই সময় মানসিক অস্থিরতা বাড়ে। শুক্র যখন চন্দ্রের নক্ষত্রপুঞ্জে প্রবেশ করে, তখন এটি নির্দিষ্ট রাশিচক্রের জন্য উপকারী ফলাফল সরবরাহ করে। শুক্রের হস্ত নক্ষত্র ট্রানজিট উপকারী হবে বহু রাশির জন্য ভালো।

    কর্কট- পণ্ডিত উপাধ্যায়ের মতে, হস্ত নক্ষত্রে শুক্রের ট্রানজিট কর্কট রাশির জন্য বস্তুগত আরাম বাড়িয়ে তুলবে। পারিবারিক জীবনে মাধুর্য থাকবে এবং কিছু সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল সময় বলা হবে। বিনিয়োগের ভালো সুযোগ থাকবে। প্রেমের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ব্যবসা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি পেতে পারেন। আদালতে জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শত্রুরা পরাজিত হবে।

    বৃশ্চিক- বৃশ্চিক রাশির জন্য, এই ট্রানজিট সাহস, বীরত্ব এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। এই সময়ে, আপনি ভাইবোনদের সমর্থন পাবেন। অংশীদারিত্বের কাজে লাভ হবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা বা সৃজনশীলতার প্রশংসা করা যেতে পারে। আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং লোকেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা তহবিল ফেরতের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই ট্রানজিটটি আপনাকে আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন ফ্লাইট বা পরিচয় আনতে পারে।

    মীন - এই ট্রানজিটটি মীন রাশির জন্য খুব শুভ এবং অগ্রগতিশীল হবে। এই সময়ে আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। দীর্ঘদিনের যে কোনও ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের ধরন প্রশংসিত হতে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা নতুন দায়িত্ব বা পদোন্নতি পেতে পারেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজে মুগ্ধ হতে পারেন এবং প্রশংসা পেতে পারেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ভাগ্যক্রমে, আয়ের নতুন উৎস তৈরি করা যেতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/কেটে যাবে খারাপ সময়, ঘুরবে ভাগ্য! ১১ আগস্ট থেকে শুক্রের কৃপায় লাকি বহু রাশি

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