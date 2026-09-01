আগামিকাল স্বরাশি তুলায় শুক্রের মহাগোচরে মালব্য রাজযোগ, ৩ রাশির জন্য দারুণ সময় শুরু হচ্ছে এবার

আগামিকাল স্বরাশি তুলায় শুক্রের মহাগোচরে মালব্য রাজযোগ, ৩ রাশির জন্য দারুণ সময় শুরু হচ্ছে এবার
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র যখন তাঁর স্বরাশি (বৃষ বা তুলা) কিংবা উচ্চ রাশি মীনে কেন্দ্র বা লগ্ন ভাবে অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত পরম শুভ ‘মালব্য রাজযোগ’ (Malavya Rajyog) সৃষ্টি হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র দেবকে প্রেম, আকর্ষক ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি, বৈভব এবং বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক ও কারক গ্রহ মানা হয়। গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে শুক্রের গতিবিধি মানবজীবনের আর্থিক গতিশীলতা এবং জীবনযাত্রার মানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামিকাল ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শুক্র দেব তাঁর নিজের স্বক্ষেত্র ও স্বরাশি তুলায় (Libra) মহাগোচর করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র যখন তাঁর স্বরাশি (বৃষ বা তুলা) কিংবা উচ্চ রাশি মীনে কেন্দ্র বা লগ্ন ভাবে অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে পঞ্চমহাপুরুষ রাজযোগের অন্তর্ভুক্ত পরম শুভ ‘মালব্য রাজযোগ’ (Malavya Rajyog) সৃষ্টি হয়। ২ সেপ্টেম্বরের পর গঠিত হতে চলা এই শক্তিশালী রাজযোগের সুপ্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে ক্যারিয়ারে উল্কা গতিতে উন্নতি, ব্যবসা সম্প্রসারণ, আটকে থাকা টাকা উদ্ধার এবং রাজকীয় বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের শুভ পথ প্রশস্ত হবে। তুলায় শুক্রের প্রবেশে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালি দিন আসছে—জেনে নিন।
১. তুলা রাশিতে শুক্র গোচর ও 'মালব্য রাজযোগের' বৈদিক গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের স্বরাশি তুলায় অবস্থানকে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুঘটক বলে মনে করা হয়:
- ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ও বিলাসিতা: মালব্য রাজযোগের প্রভাবে জাতকের ব্যক্তিত্বে এক অভূতপূর্ব তেজ ও আকর্ষক ক্ষমতা ফুটে ওঠে। বস্তুগত আনন্দ, আন্তর্জাতিক স্তরে সুনাম এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার সুযোগ উন্মুক্ত হয়।
- সৃজনশীলতা ও বাণিজ্যে সাফল্য: ফ্যাশন, গ্ল্যামার, বিনোদন, রিয়েল এস্টেট, প্রসাধনী, টেক্সটাইল, জুয়েলারি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা শুক্রের এই গোচরকালে দুর্দান্ত মুনাফা অর্জন করেন।
২. ২ সেপ্টেম্বরের পর মালব্য রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৩ রাশির
ক) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং শুক্রদেব। ফলে নিজের রাশিতেই (প্রথম ভাব বা লগ্ন) শুক্রের গোচর ও মালব্য রাজযোগ গঠন তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কাজের জায়গায় আপনার সুচিন্তিত ভাবনার প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির খবর মিলতে পারে। আয়ের একাধিক বিকল্প পথ খুলে যাওয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চোখে পড়ার মতো বাড়বে।
খ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের এই গোচর সপ্তম ভাব (ব্যবসা, জীবনসঙ্গী ও অংশীদারি) সক্রিয় করবে। ফলে আপনি যদি যৌথ ব্যবসা বা পার্টনারশিপের সাথে যুক্ত থাকেন, তবে ২ সেপ্টেম্বরের পর লাভজনক ডিল সই হতে পারে। জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক সুমধুর হবে এবং তাঁর ভাগ্যে আপনার আর্থিক প্রগতির পথ খুলবে। সামাজিক পরিমণ্ডলে আপনার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতকদের জন্য শুক্র পরম মিত্র গ্রহ। তুলা রাশিতে শুক্রের এই প্রবেশ আপনার দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাব বা ক্যারিয়ারের স্থান বলীয়ান করবে। এর ফলে অফিসে বসেরা আপনার কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে। নতুন চাকরি বা প্রজেক্ট পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারকে মজবুত করবে।
৩. শুক্র দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
মালব্য রাজযোগের শুভ ফল বহুগুণ বাড়াতে এবং শুক্র দেবের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে কিছু সহজ নিয়ম পালন করতে পারেন:
- দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর পূজা করুন এবং কপূর জ্বালিয়ে ‘শ্রীসূক্ত’ পাঠ করুন। দেবী লক্ষ্মীকে পদ্ম বা গোলাপ ফুল নিবেদন করা অত্যন্ত শুভ।
- সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের চাল, চিনি, দুধ, ঘি বা সাদা রঙের বস্ত্র দান করুন।
- শুক্র মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়।
২ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ তুলা রাশিতে শুক্রদেবের স্বরাশি গোচর এবং গঠিত হওয়া ‘মালব্য রাজযোগ’ তুলা, মেষ ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও ক্যারিয়ারে সাফল্যের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক লক্ষ্য ও দূরদর্শিতার সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন নিয়ে আসবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More