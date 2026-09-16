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৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলায় শুক্রের অবস্থান! ৪ রাশির ভাগ্যে ধনলাভ, গাড়ি-বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ ও কেরিয়ারে বিপুল উন্নতি

তুলা রাশি শুক্রদেবের নিজস্ব রাশি হওয়ায় এখানে তাঁর উপস্থিতি অত্যন্ত প্রভাবশালী ফলদায়ক বলে গণ্য হয়। আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে শুক্রের এই বলীয়ান অবস্থানের প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম ধনযোগ তৈরি হতে চলেছে।

Published on: Sep 16, 2026, 09:03:24 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ধন, সম্পদ, বৈভব, সৌন্দর্য, প্রেম এবং শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে মান্য করা হয় শুক্রদেবকে। কোষ্ঠীতে শুক্রের অবস্থান শুভ ও শক্তিশালী হলে ব্যক্তির জীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও লাক্সারি লাইফস্টাইলের পথ প্রশস্ত হয়। সম্প্রতি শুক্রদেব নিজ মূলত্রিকোণ রাশি তুলাতে সঞ্চার করেছেন এবং আগামী ৬ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এই শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখবেন।

৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলায় শুক্রের অবস্থান! ৪ রাশির ভাগ্যে ধনলাভ
৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলায় শুক্রের অবস্থান! ৪ রাশির ভাগ্যে ধনলাভ

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, তুলা রাশি শুক্রদেবের নিজস্ব রাশি হওয়ায় এখানে তাঁর উপস্থিতি অত্যন্ত প্রভাবশালী ফলদায়ক বলে গণ্য হয়। আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে শুক্রের এই বলীয়ান অবস্থানের প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম ধনযোগ তৈরি হতে চলেছে। নতুন যানবাহন বা সম্পত্তি ক্রয়, ব্যবসায়িক লাভ, বকেয়া টাকা উদ্ধার এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সেরা সময় শুরু হচ্ছে। ৬ নভেম্বর পর্যন্ত কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় আসতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলা রাশিতে শুক্র সঞ্চারের বিশেষ তাৎপর্য

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় মানদণ্ডে নিজ ও মূলত্রিকোণ রাশি তুলাতে শুক্রের অবস্থান মানবজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়:

  • আর্থিক স্থায়িত্ব ও সুযোগ: এই গোচরকালে ব্যবসা, পার্টনারশিপ, ব্যাঙ্কিং, ফ্যাশন, ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ও জুয়েলারি ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা রেকর্ড মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
  • সম্পত্তি ও যানবাহন যোগ: শুক্র ধন ও বিলাসের কারক হওয়ায় এই সময়ে নতুন ঘর-বাড়ি, প্রপার্টি বা বাহন কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

২. ৬ নভেম্বর পর্যন্ত যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যে ধন ও উন্নতির বন্ধ দুয়ার

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ৬ নভেম্বর পর্যন্ত সময়টি আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত লাভজনক হতে চলেছে। আয়ের নতুন একাধিক উৎস তৈরি হবে। চাকরিজীবী প্রার্থীরা কর্মক্ষেত্রে নতুন বড় দায়িত্ব বা পদোন্নতির ইঙ্গিত পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কোনো লাভজনক ডিল বা চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি অর্থনৈতিক ও কেরিয়ারের দিক থেকে অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক লাভজনক রিটার্ন পেতে পারেন। চাকুরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি (Appraisal) বা প্রোমোশনের শুভ খবর আসতে পারে। নতুন পরিচিতি বা পরিচিত মহলের সাহায্যে ব্যবসায় বাম্পার লাভ হবে।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির কর্ম ভাব ও ভাগ্য স্থান বলীয়ান হওয়ায় কেরিয়ার ও ধনের ক্ষেত্রে শুভ প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হবে। নতুন চাকরির ভালো অফার বা পদোন্নতির সুবর্ণ সুযোগ মিলবে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা এতদিন আটকে ছিল, তা সহজে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের এই মূলত্রিকোণ সঞ্চার অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বার্তা নিয়ে আসছে। উপার্জনের নতুন পথ সুগম হবে এবং ব্যবসায় দারুণ অগ্রগতি দেখা যাবে। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে মান-সম্মান বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা আর্থিক টানাপোড়েন বা মানসিক চাপ থেকে চিরতরে মুক্তি পাবেন।

৩. শুক্রদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

৬ নভেম্বর পর্যন্ত শুক্র গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:

  • মা লক্ষ্মীর পুজো ও পায়েস ভোগ: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিউয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে চালের ক্ষীর বা সাদা মিষ্টি ভোগ অর্পণ করুন।
  • সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে অসচ্ছল ব্যক্তিদের দুধ, চিনি, চাল বা সাদা কাপড় দান করলে কোষ্ঠীতে শুক্রের অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী হয়।
  • শুক্র বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।

৬ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নিজ রাশি তুলাতে শুক্রদেবের বলীয়ান সঞ্চার মেষ, কন্যা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, গাড়ি-বাড়ি লাভ ও কেরিয়ারে উন্নতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়া সুনিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলায় শুক্রের অবস্থান! ৪ রাশির ভাগ্যে ধনলাভ, গাড়ি-বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ ও কেরিয়ারে বিপুল উন্নতি

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