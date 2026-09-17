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৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে শুক্রের রাজকীয় অবস্থান! ৪ রাশির কপাল খুলবে, মিলবে প্রমোশন ও বাম্পার অর্থলাভ

তুলা রাশি শুক্রদেবের নিজস্ব স্বরাশি হওয়ার কারণে এখানে তাঁর উপস্থিতি অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজযোগতুল্য ফল প্রদান করে। আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে শুক্রের এই শক্তিশালী সঞ্চারের প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম ধনযোগ তৈরি হতে চলেছে।

Published on: Sep 17, 2026, 09:55:16 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ধন, সম্পদ, সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রেম এবং শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারক গ্রহ হিসেবে মান্য করা হয় শুক্রদেবকে। কোষ্ঠীতে শুক্রের অবস্থান শুভ ও শক্তিশালী হলে ব্যক্তির জীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ব্যবসায়িক উন্নতি এবং বিলাসিতার পথ প্রশস্ত হয়। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সম্প্রতি শুক্রদেব নিজ মূলত্রিকোণ রাশি তুলাতে প্রবেশ করেছেন এবং আগামী ৬ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এই বলীয়ান স্থানেই বিরাজ করবেন।

৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে শুক্রের রাজকীয় অবস্থান! ৪ রাশির কপাল খুলবে
৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে শুক্রের রাজকীয় অবস্থান! ৪ রাশির কপাল খুলবে

তুলা রাশি শুক্রদেবের নিজস্ব স্বরাশি হওয়ার কারণে এখানে তাঁর উপস্থিতি অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজযোগতুল্য ফল প্রদান করে। আগামী ৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে শুক্রের এই শক্তিশালী সঞ্চারের প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম ধনযোগ তৈরি হতে চলেছে। নতুন যানবাহন বা প্রপার্টি ক্রয়, ব্যবসায় নজিরবিহীন লাভ, দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধার এবং কর্মক্ষেত্রে প্রমোশনের সেরা সুবর্ণ সুযোগ শুরু হচ্ছে। শুক্রের এই গোচরে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় আসতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলা রাশিতে শুক্র সঞ্চারের বিশেষ তাৎপর্য

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় মানদণ্ডে নিজ ও মূলত্রিকোণ রাশি তুলাতে শুক্রের অবস্থান মানবজীবনের বৈভব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়:

  • আর্থিক স্থায়িত্ব ও ব্যবসায়িক মুনাফা: এই সঞ্চারকালে পার্টনারশিপ ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং, মিডিয়া, ফ্যাশন, জুয়েলারি ও বিনোদন জগতের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা রেকর্ড অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবেন।
  • সম্পত্তি ও যানবাহন যোগ: শুক্র ধন ও বিলাসের প্রতীক হওয়ায় এই সময়কালে নতুন ঘর-বাড়ি, ফ্ল্যাট বা পছন্দের বাহন কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

২. ৬ নভেম্বর পর্যন্ত যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যে ধন ও উন্নতির বন্ধ দুয়ার

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ৬ নভেম্বর পর্যন্ত সময়টি আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিক থেকে অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। আয়ের নতুন একাধিক পথ সুগম হবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা প্রমোশনের সংকেত পাবেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বড় লাভজনক চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কেরিয়ারের দিক থেকে বরদানস্বরূপ। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক লাভজনক রিটার্ন পেতে পারেন। চাকুরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি (Appraisal) বা কাঙ্ক্ষিত বদলির ভালো খবর আসতে পারে। নতুন যোগাযোগ বা পরিচিত মহলের সাহায্যে ব্যবসা সম্প্রসারণে বাম্পার লাভ হবে।

গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির দশম ঘরে (কর্মভাব) ও ভাগ্য স্থান শক্তিশালী হওয়ায় কেরিয়ার ও অর্থনৈতিক খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করবে কর্তৃপক্ষ। নতুন আকর্ষনীয় চাকরির অফার বা পদোন্নতির পথ সুগম হবে। ব্যবসায় যে পরিকল্পনাগুলো এতদিন আটকে ছিল, তা সহজে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের এই বলীয়ান সঞ্চার চরম অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বার্তা নিয়ে আসছে। উপার্জনের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং ব্যবসায় দারুণ গতি দেখা যাবে। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে পদ-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা আর্থিক টানাপোড়েন বা ঋণগ্রস্ততা থেকে চিরতরে মুক্তি মিলবে।

৩. শুক্রদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

৬ নভেম্বর পর্যন্ত শুক্র গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং দেবী লক্ষ্মীর কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • মা লক্ষ্মীর পুজো ও ক্ষীর নিবেদন: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে সর্ষের বা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে চালের ক্ষীর অথবা সাদা মিষ্টি অর্পণ করুন।
  • সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে অসচ্ছল ব্যক্তিদের দুধ, চিনি, চাল বা সাদা রঙের কাপড় দান করলে কোষ্ঠীতে শুক্রের অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী হয়।
  • শুক্র বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।

৬ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নিজ রাশি তুলাতে শুক্রদেবের এই রাজকীয় সঞ্চার মেষ, কন্যা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, যানবাহন-প্রপার্টি লাভ ও কেরিয়ারে বিপুল উন্নতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/৬ নভেম্বর পর্যন্ত তুলা রাশিতে শুক্রের রাজকীয় অবস্থান! ৪ রাশির কপাল খুলবে, মিলবে প্রমোশন ও বাম্পার অর্থলাভ

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