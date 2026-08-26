স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের মহা গোচর! ৩ রাশির শুরু হবে সুবর্ণ সময়, হঠাৎ আসবে টাকা আর বাড়বে সম্মান

স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের মহা গোচর! ৩ রাশির শুরু হবে সুবর্ণ সময়, হঠাৎ আসবে টাকা আর বাড়বে সম্মান
স্বাতী নক্ষত্র হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ১৫তম নক্ষত্র, যার অধিপতি হলেন ছায়া গ্রহ রাহু (Rahu)। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই মহাগোচর পরম শুভ এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ফল প্রদান করবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে সুখ, বৈভব, সৌন্দর্য, আকর্ষণ, বিলাসিতা এবং ধন-সম্পদের কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। শুক্রের রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি নক্ষত্র পরিবর্তনও মানবজীবনে অত্যন্ত গভীর ও শুভ প্রভাব বিস্তার করে। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শুক্রদেব প্রবেশ করতে চলেছেন রাহু গ্রহের স্বক্ষেত্র নক্ষত্র স্বাতী নক্ষত্রে (Swati Nakshatra)।
স্বাতী নক্ষত্র হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ১৫তম নক্ষত্র, যার অধিপতি হলেন ছায়া গ্রহ রাহু (Rahu)। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই মহাগোচর পরম শুভ এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ফল প্রদান করবে। রাহু ও শুক্রের নক্ষত্রগত যুগলবন্দিতে আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের পর ৩টি বিশেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আকস্মিক অর্থলাভ, ক্যারিয়ারে অভাবনীয় উন্নতি, বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে। স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই গোচরে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসবে—তা জেনে নিন।
১. স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু ও শুক্রের সম্পর্ককে আধুনিক বৈভব ও বৈদেশি বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত অনুঘটক মনে করা হয়:
- আকস্মিক অর্থলাভ ও বৈচিত্র্য: রাহু হলো আকস্মিকতা ও ব্যাপ্তির প্রতীক, আর শুক্র হলো ধনসম্পদ। তাই স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের অবস্থানে জাতকের বুদ্ধিমত্তা এবং আকর্ষণ শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে বন্ধ থাকা আয়ের পথ হঠাৎ খুলে যায়।
- মিডিয়া, বিজনেস ও বিনোদন জগতে সাফল্য: ফ্যাশন, গ্ল্যামার, ডিজিটাল মিডিয়া, শেয়ার বাজার, আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়ে অভাবনীয় সফলতা পেয়ে থাকেন।
২. ১১ সেপ্টেম্বরের পর শুক্রের কৃপায় ভাগ্যের দরজা খুলবে যে ৩ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের গোচর সপ্তম ভাব (ব্যবসা, পার্টনারশিপ ও জীবনসঙ্গী) সক্রিয় করবে। ফলে ব্যবসায়ীরা নতুন বড় বড় আন্তর্জাতিক বা বিদেশি ক্লায়েন্টের সাথে লাভজনক চুক্তি সই করতে পারবেন। পার্টনারশিপ ব্যবসা থেকে দ্বিগুণ মুনাফা আসবে। প্রেম জীবনে সুসংবাদ মিলতে পারে এবং জীবনসঙ্গীর সহায়তায় আর্থিক অবস্থা আরও মজবুত হবে।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের এই নক্ষত্র গোচর পঞ্চম ভাব অর্থাৎ বুদ্ধি, বিদ্যা ও আকস্মিক ধনলাভের স্থানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ফলে শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ড বা লটারির সুচিন্তিত বিনিয়োগ থেকে অপ্রত্যাশিত মোটা অঙ্কের অর্থ হাতে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন চিন্তা ও আইডিয়া সহকর্মীদের মুগ্ধ করবে। সন্তান সংক্রান্ত কোনো চিন্তার অবসান ঘটবে এবং পরিবারে আনন্দের আমেজ থাকবে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের আগমন দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ ধন ও বাণীর ঘরে শুভ আলো ছড়াবে। এর ফলে আপনার সঞ্চয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স শক্তিশালী হবে। আপনার মধুর বাচনভঙ্গির জোরে বড় কাজের চুক্তি নিজের নামে করতে পারবেন। নতুন গাড়ি বা প্রপার্টি কেনার বহুদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।
৩. শুক্রদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই গোচরের পূর্ণ শুভ বল পেতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান এবং কপূর ও লাল বা সাদা ফুল অর্পণ করুন। ‘শ্রীসূক্ত’ পাঠ পরম ফলদায়ক।
- সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষকে চাল, চিনি, দুধ বা সাদা রঙের বস্তু দান করুন।
- শুক্র মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থিরতা ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রদেবের এই প্রবেশ মেষ, মিথুন ও কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধি অর্জনের এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিশ্রম করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী স্থায়িত্ব ও সুখ-শান্তি নিয়ে আসবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More