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স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের মহাগোচর! ৩ রাশির ফিরবে ভাগ্য, মিলবে রাজকীয় বিলাসিতা, পদোন্নতি ও বিপুল অর্থলাভ

শুক্র দেব রাহুর স্বক্ষেত্র ও শুভ নক্ষত্র স্বাতীতে (Swati Nakshatra) গোচর করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের সৌন্দর্য ও বৈভবের সাথে রাহুর স্বাতী নক্ষত্রের দ্রুততা, আকাঙ্ক্ষা ও বস্তুগত সাফল্যের মেলবন্ধন এক অত্যন্ত ফলদায়ী ও গতিশীল যোগ তৈরি করে।

Published on: Sep 2, 2026, 16:23:04 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রীতি, সৌন্দর্য, আকর্ষণ, ধনসম্পদ, বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক হলেন শুক্র দেব (Venus)। গ্রহমণ্ডলীর অন্যতম শুভ গ্রহ শুক্রের গতিবিধি, রাশি পরিবর্তন এবং নক্ষত্র অবস্থান মানবজীবনের অর্থনৈতিক অবস্থা, বৈবাহিক সম্পর্ক ও জীবনযাত্রার মানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের মহাগোচর! ৩ রাশির ফিরবে ভাগ্য, মিলবে রাজকীয় বিলাসিতা
স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের মহাগোচর! ৩ রাশির ফিরবে ভাগ্য, মিলবে রাজকীয় বিলাসিতা

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, শুক্র দেব রাহুর স্বক্ষেত্র ও শুভ নক্ষত্র স্বাতীতে (Swati Nakshatra) গোচর করতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের সৌন্দর্য ও বৈভবের সাথে রাহুর স্বাতী নক্ষত্রের দ্রুততা, আকাঙ্ক্ষা ও বস্তুগত সাফল্যের মেলবন্ধন এক অত্যন্ত ফলদায়ী ও গতিশীল যোগ তৈরি করে। এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরের প্রভাবে বিশেষ ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আকস্মিক ধনলাভের শুভ পথ খুলবে, কেরিয়ারে উন্নতি আসবে এবং বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের গমনে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহুর নক্ষত্র স্বাতীতে শুক্রের অবস্থানকে আকস্মিক সুযোগ ও বিলাসিতা পাওয়ার সেরা সময় মানা হয়:

  • আকস্মিক ধনলাভ ও বস্তুগত প্রবৃদ্ধি: স্বাতী নক্ষত্রের বায়ুতত্ত্ব ও শুক্রের শুভ শক্তি মিলে জাতককে উদ্ভাবনী চিন্তা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দেয়।
  • ফ্যাশন, মিডিয়া ও বিলাস ব্যবসা: ফ্যাশন, গ্ল্যামার, ডিজাইন, রিয়েল এস্টেট, জুয়েলারি, মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে নজিরবিহীন বাণিজ্যিক সাফল্য পান।

২. স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের গোচরে যে ৩ রাশির ভাগ্য চমকাবে

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং শুক্র দেব। ফলে স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের প্রবেশ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হবে। আপনার পারিবারিক জীবনে সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। নতুন বাড়ি, জমি বা বিলাসবহুল গাড়ি কেনার বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নপূরণ হতে পারে। সঞ্চয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আসবে।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের এই নক্ষত্র গোচর মানসিক শান্তি ও শুভ আর্থিক সুযোগ বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার প্রশংসা হবে এবং আটকে থাকা পদোন্নতি (Promotion) বা ইনসেনটিভ হাতে পেতে পারেন। নতুন প্রজেক্ট বা ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ থেকে মোটা অঙ্কের মুনাফা মিলবে।

গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতিও শুক্র দেব। নিজের রাশি ও অধিপতির শুভ প্রভাব স্বাতী নক্ষত্রের সাথে যুক্ত হয়ে তুলা রাশির জাতকদের জীবনে রাজকীয় বৈভব এনে দেবে। সামাজিক সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্ক সুমধুর হবে এবং যৌথ ব্যবসার ক্ষেত্রে দারুণ উন্নতির শুভ যোগ রয়েছে।

৩. শুক্র দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং শুক্র দেবের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ‘শ্রীসূক্ত’ বা ‘লক্ষ্মী চালিশা’ পাঠ করুন এবং সাদা মিষ্টি নিবেদন করুন।
  • সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের চাল, চিনি, দুধ, ঘি বা সাদা বস্ত্র দান করা পরম কল্যাণকর।
  • শুক্র বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে মানসিক স্থায়িত্ব ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়।

২০২৬-এর এই সময়ে স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের মহাগোচর বৃষ, কর্কট ও তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক লক্ষ্য ও দূরদর্শিতার সাথে সুযোগগুলো কাজে লাগালে জীবনে স্থায়ী উন্নতি সুনিশ্চিত হবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের মহাগোচর! ৩ রাশির ফিরবে ভাগ্য, মিলবে রাজকীয় বিলাসিতা, পদোন্নতি ও বিপুল অর্থলাভ

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