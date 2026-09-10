১১ সেপ্টেম্বর স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রদেবের গোচর! ভাগ্য চমকাবে ৩ রাশির, মা লক্ষ্মীর কৃপায় মিলবে বিপুল অর্থ ও প্রমোশন

১১ সেপ্টেম্বর স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রদেবের গোচর! ভাগ্য চমকাবে ৩ রাশির, মা লক্ষ্মীর কৃপায় মিলবে বিপুল অর্থ ও প্রমোশন
আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শুক্রদেব রাহুর অধিপতিযুক্ত 'স্বাতী' নক্ষত্রে (Swati Nakshatra) প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষ মতে, স্বাতী নক্ষত্র হলো ভারসাম্য, স্বাধীনতা, ব্যবসা, সৃজনশীলতা ও বাচনিক দক্ষতার প্রতীক।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সৌন্দর্য, প্রেম, ভোগবিলাস, আকর্ষণ, বৈভব এবং ধনের কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয় শুক্রদেবকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের রাশি পরিবর্তনের মতোই তাঁর নক্ষত্র পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রভাবশালি। যখন পরম বৈভবের কারক গ্রহ শুক্র শুভ কোনো নক্ষত্রে সঞ্চার করেন, তখন তার শুভ প্রভাব মানবজীবনের আর্থিক গতিপথ, কেরিয়ার এবং জীবনযাত্রার মানে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শুক্রদেব রাহুর অধিপতিযুক্ত 'স্বাতী' নক্ষত্রে (Swati Nakshatra) প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষ মতে, স্বাতী নক্ষত্র হলো ভারসাম্য, স্বাধীনতা, ব্যবসা, সৃজনশীলতা ও বাচনিক দক্ষতার প্রতীক। স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই গমনের ফলে মা লক্ষ্মীর বিশেষ আশীর্বাদে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম উন্নতি, চাকুরিতে পদোন্নতি, থমকে থাকা কাজের মীমাংসা এবং আকস্মিক ধনলাভের দুর্দান্ত সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র গোচরের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের আগমনকে অর্থনৈতিক ও পেশাগত প্রগতির জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক মানা হয়:
- বাণিজ্যে গতি ও শুভ চুক্তি: স্বাতী নক্ষত্র বায়ু তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। শুক্রের প্রভাবে জাতকের পরিকল্পনা ও যোগাযোগের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ব্যবসায় নতুন লাভজনক চুক্তি চূড়ান্ত করা সহজ হয়।
- গ্ল্যামার, আইটি ও কেরিয়ারে শুভ সময়: ফ্যাশন, গ্ল্যামার, বিনোদন জগত, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসা ও শিল্পকলার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে বাম্পার সফলতা ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করেন।
১১ সেপ্টেম্বর থেকে স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের গোচরে ভাগ্য চমকাবে যে ৩ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই প্রবেশ জীবনের আনন্দ ও বৈভব বাড়িয়ে দেবে। সপ্তম ভাবে শুক্রের প্রভাবে বিবাহিত জীবনে সুখ ও মধুরতা বজায় থাকবে। ব্যবসায় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বড় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নজরে আসবেন এবং পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন।
খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তন সাহস, পরাক্রম ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পরম শুভ বার্তা নিয়ে আসছে। আয়ের নতুন একাধিক উৎস তৈরি হতে পারে, যা আপনার জমা অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। পরাক্রম ভাবে শুক্রের উপস্থিতির কারণে যোগাযোগ ভিত্তিক কাজ বা বাণিজ্যে বাম্পার লাভ হবে। পরিবারে কোনো শুভ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আয়োজনের যোগ রয়েছে।
গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের দ্বিতীয় ভাব বা ধনভাবে শুক্রের শুভ সঞ্চার ঘটবে। ফলে দীর্ঘদিনের বকেয়া বা আটকে থাকা টাকা আচমকা ফেরত পেতে পারেন। সামাজিক সুনাম ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি নতুন বিনিয়োগ ও বড় কোনো সাফল্য অর্জনের জন্য সেরা প্রমাণিত হবে।
দেবী লক্ষ্মীর কৃপা লাভ ও শুক্রের শুভ প্রভাব বাড়াতে সহজ প্রতিকার
স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- মা লক্ষ্মীর বিশেষ আরাধনা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান এবং তাঁকে পদ্মফুল, সাদা মিষ্টি বা ক্ষীর ভোগ অর্পণ করুন।
- শুক্র বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত শুভ।
- দান-ধ্যান: শুক্রবারে ছোট মেয়েদের বা অসচ্ছল নারীদের সাদা বস্ত্র, চাল, চিনি বা মিষ্টি খাবার দান করলে শুক্র গ্রহ প্রসন্ন হন।
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রদেবের এই সঞ্চার মেষ, সিংহ ও কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক প্রাচুর্য, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক পরিকল্পনা ও সততার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More