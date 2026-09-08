স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের শুভ গোচর! মা লক্ষ্মীর কৃপায় ৩ রাশির ফুটবে মুখে হাসি, মিলবে পদোন্নতি ও অঢেল সম্পদ

স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের শুভ গোচর! মা লক্ষ্মীর কৃপায় ৩ রাশির ফুটবে মুখে হাসি, মিলবে পদোন্নতি ও অঢেল সম্পদ
সম্প্রতি শুক্রদেব রাহুর নক্ষত্র ‘স্বাতী’ (Swati Nakshatra)-তে প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষ মতে, স্বাতী নক্ষত্র হলো ভারসাম্য, স্বাধীনতা, ব্যবসা ও বাচনিক দক্ষতার প্রতীক।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সৌন্দর্য, প্রেম, ভোগবিলাস, আকর্ষণ, বৈভব এবং সম্পদের কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয় শুক্রদেবকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি নক্ষত্র পরিবর্তনেরও এক অসামান্য গুরুত্ব রয়েছে। যখন পরম সৌভাগ্যের কারক গ্রহ শুক্র শুভ কোনো নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন তার শুভ প্রভাব মানবজীবনের আর্থিক গতিপথ, কেরিয়ার এবং জীবনযাত্রার মান বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সম্প্রতি শুক্রদেব রাহুর নক্ষত্র ‘স্বাতী’ (Swati Nakshatra)-তে প্রবেশ করতে চলেছেন। জ্যোতিষ মতে, স্বাতী নক্ষত্র হলো ভারসাম্য, স্বাধীনতা, ব্যবসা ও বাচনিক দক্ষতার প্রতীক। এই শুভ নক্ষত্রে শুক্রের সঞ্চারের ফলে মা লক্ষ্মীর বিশেষ আশীর্বাদে নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম উন্নতি, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, থমকে থাকা কাজের সমাধান এবং বকেয়া অর্থ আদায়ের দারুণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই শুভ গোচরে কোন ৩ রাশির কপাল খুলতে চলেছে—জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র গোচরের বিশেষ তাৎপর্য
জ্যোতিষশাস্ত্রে স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের আগমনকে অর্থনৈতিক ও পেশাগত প্রগতির জন্য অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক মানা হয়:
- ব্যবসায় নতুন দিশা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা: স্বাতী নক্ষত্র বায়ু তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। শুক্রের প্রভাবে জাতকের পরিকল্পনা ও যোগাযোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ব্যবসায় নতুন চুক্তি সম্পাদন করা সহজ হয়।
- গ্ল্যামার, ব্যাঙ্কিং ও কেরিয়ারে উন্নতি: ফ্যাশন, গ্ল্যামার, বিনোদন জগত, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসা এবং সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই গোচরকালে বাম্পার সফলতা ও সুনাম অর্জন করেন।
স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের গোচরে ভাগ্য চমকাবে যে ৩ রাশির
ক) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই গোচর ধনসম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা আর্থিক অনটন দূর হবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে পদস্থ কর্মকর্তাদের নজর কাড়তে সক্ষম হবেন এবং বেতন বৃদ্ধির সাথে পদোন্নতির সুসংবাদ পেতে পারেন। নতুন গাড়ি বা প্রপার্টি কেনার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।
খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তন কেরিয়ার ও আয়ের দিক থেকে বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। আয়ের নতুন একাধিক উৎস তৈরি হতে পারে, যা আপনার জমা অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। ব্যবসায়ীদের বড় কোনো ক্লায়েন্ট বা দূরবর্তী বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল লাভ হওয়ার যোগ রয়েছে। পারিবারিক জীবনেও সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে।
গ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের শুভ অবস্থান ভাগ্য সহায় করবে। কাজের সূত্রে ভ্রমণের সুযোগ মিলতে পারে, যা ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রজেক্ট পুনরায় চালু হবে। সহকর্মীদের সহায়তায় জটিল কাজ সহজে সম্পন্ন করতে পারবেন এবং সামাজিকভাবে সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
মা লক্ষ্মীর কৃপা লাভ ও গ্রহের শুভ ফল বহুগুণ বাড়াতে সহজ প্রতিকার
স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং দেবী লক্ষ্মীর কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান এবং তাঁকে সাদা মিষ্টি বা ক্ষীর ভোগ দিন।
- শুক্র বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে নিষ্ঠার সাথে 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
- দুঃস্থ মেয়েদের সাহায্য: শুক্রবারে ছোট মেয়েদের বা অসচ্ছল নারীদের সাদা বস্ত্র, চাল বা মিষ্টি খাবার দান করলে শুক্র গ্রহ পরম প্রসন্ন হন।
স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের এই সঞ্চার কর্কট, কন্যা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক প্রাচুর্য, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক দিকনির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More