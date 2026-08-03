কন্যা রাশিতে শুক্রের প্রবেশ! জানুন কোন কোন রাশির শুরু হবে সুবর্ণ সময়, কাদের বাড়বে খরচ ও চিন্তা

কন্যা রাশিতে শুক্রের প্রবেশ! জানুন কোন কোন রাশির শুরু হবে সুবর্ণ সময়, কাদের বাড়বে খরচ ও চিন্তা
জ্যোতিষীদের মতে, শুক্রের এই রাশি পরিবর্তন ব্যক্তিগত সম্পর্কের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ও ব্যবসায়িক কেনাকাটার ওপর বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করবে। শুভ শুক্রের প্রভাবে জীবনে যেমন আরাম-আয়েশ বাড়ে, তেমনই নিচ রাশিতে শুক্রের অবস্থানের ফলে প্রেম জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বা আর্থিক অপচয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে প্রেম, আকর্ষণ, সৌন্দর্য, বৈভব, ধন-সম্পদ ও বিলাসবহুল জীবনের কারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পঞ্জিকা ও গ্রহমণ্ডলের হিসাব অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৬-এর একদম সূচনাতেই অর্থাৎ ১ আগস্ট শুক্র গ্রহ তার রাশি পরিবর্তন করে কন্যা রাশিতে প্রবেশ করেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্যা রাশিকে শুক্র গ্রহের নিচ রাশি (Debilitated Sign) বলা হয়, তাই শুক্রের এই গোচর (Venus Transit) জ্যোতিষীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও তাৎপর্যপূর্ণ।
কন্যা রাশিতে শুক্রের প্রবেশ সমস্ত ১২টি রাশির ওপরই কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলতে চলেছে। তবে কয়েকটি রাশির জন্য এই গ্রহ বদল এনে দেবে আর্থিক উন্নতি, ক্যারিয়ারে সাফল্য ও বস্তুগত সুখ; আবার কিছু রাশির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও খরচের ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ১ আগস্ট ২০২৬-এর শুক্র গোচরের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব জেনে নিন।
জ্যোতিষীদের মতে, শুক্রের এই রাশি পরিবর্তন ব্যক্তিগত সম্পর্কের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ও ব্যবসায়িক কেনাকাটার ওপর বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করবে। শুভ শুক্রের প্রভাবে জীবনে যেমন আরাম-আয়েশ বাড়ে, তেমনই নিচ রাশিতে শুক্রের অবস্থানের ফলে প্রেম জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বা আর্থিক অপচয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়।
শুক্র গোচরের শুভ প্রভাবে লাভবান হবে যে রাশিগুলি
- বৃষ রাশি: বৃষ রাশির অধিপতি গ্রহ স্বয়ং শুক্র। এই গোচর আপনার প্রেম জীবন ও পারিবারিক সম্পর্কে মধুরতা নিয়ে আসবে। সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় ধরণের স্বীকৃতি পেতে পারেন। আকস্মিক ধনলাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং মানসিক স্থায়িত্ব বাড়বে।
- মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সময়টি বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে। নতুন বাহন বা প্রপার্টি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে।
- সিংহ রাশি: এই সময়ে সিংহ রাশির জাতকদের আর্থিক স্থিতিশীলতা মজবুত হবে। আটকে থাকা পুরোনো অর্থ বা বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। কথাবার্তায় আকর্ষণ বাড়বে, যার ফলে সামাজিক যোগাযোগ ও ব্যবসায়িক ডিল সহজ হবে।
- ধনু রাশি: কর্মক্ষেত্র ও ক্যারিয়ারের জন্য সময়টি অত্যন্ত শুভ। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ মিলতে পারে। ব্যবসায় নতুন কোনো শুভ উদ্যোগ বা পার্টনারশিপ ফলপ্রসূ হবে।
যেসব রাশির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি
- কন্যা রাশি: যেহেতু শুক্র আপনার নিজের রাশিতেই নিচস্থ হয়ে প্রবেশ করছে, তাই এই সময়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যা বা ত্বকের যত্ন বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। অহংকার বা আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে।
- তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকদের অহেতুক বা অপ্রয়োজনীয় খরচের হার বৃদ্ধি পেতে পারে। বাজেটের বাইরে গিয়ে বিলাসবহুল কেনাকাটা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
- মীন রাশি: দাম্পত্য জীবনে বা ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে সামান্য মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। কথোপকথনের সময় সংযম বজায় রাখা এবং যে কোনো আইনি চুক্তি সাবধানে পড়ে সই করা উচিত।
শুক্র গ্রহের শুভত্ব বৃদ্ধি ও নেতিবাচক প্রভাব কমানোর সহজ উপায়
১. প্রতি শুক্রবার নিয়ম করে মা লক্ষ্মীর পূজা করুন এবং সাদা মিষ্টি বা ক্ষীর ভোগ নিবেদন করুন।
২. শুক্রবারে অভাবী বা দুঃস্থ মানুষকে চাল, চিনি, দুধ বা সাদা বস্ত্র দান করুন।
৩. ‘ওঁ শুঁ শুক্রায় নমঃ’ মন্ত্রটি প্রতিদিন অন্তত ১০৮ বার জপ করলে কুণ্ডলীতে শুক্র গ্রহ বলবান হয় এবং জীবনের সমস্ত বাধা দূর হয়।
গ্রহের আন্দোলন জীবনের গতিপথকে নানাভাবে প্রভাবিত করলেও সঠিক সচেতনতা, সততা এবং শাস্ত্রমত প্রতিকার অনুসরণের মাধ্যমে শুক্র গোচরের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে প্রতিটি রাশির জাতক-জাতিকাই জীবনে সাফল্য নিশ্চিত করতে পারেন।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More