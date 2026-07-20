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    Shukra Gochar: শুক্রের গোচরে লাভের বন্যা ৫ রাশিতে! আসতে চলেছে ভালো সময়, কাদের?

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শুক্র, ১ আগস্ট, ২০২৬ এ সিংহ রাশি ছেড়ে কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে। তার প্রভাবে অগস্টে একঝাঁক রাশির ভাগ্যে আসবে সুসময়।

    Published on: Jul 20, 2026, 19:00:36 IST
    By Sritama Mitra
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    আগস্টের শুরুতে, সুখ, জাঁকজমক, প্রেম এবং বৈষয়িক আনন্দের প্রতীক শুক্র, রাশি পরিবর্তন করতে চলেছে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শুক্র, ১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ৯:৩৩ মিনিটে এ সিংহ রাশি ত্যাগ করবেন এবং কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবেন। শুক্রের এই ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, এই সময়ে কিছু রাশিচক্রের রাশি ক্যারিয়ার, ব্যবসা, অর্থ এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন ৫ টি রাশিচক্রের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়-

    শুক্রের গোচরে লাভের বন্যা ৫ রাশিতে! আসতে চলেছে ভালো সময়, কাদের?
    শুক্রের গোচরে লাভের বন্যা ৫ রাশিতে! আসতে চলেছে ভালো সময়, কাদের?

    বৃষ রাশি- শুক্র আপনার রাশিচক্রের প্রভু। এমন পরিস্থিতিতে, এই ট্রানজিট আপনাকে অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক লক্ষণ দিতে পারে। আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা নতুন দায়িত্ব বা পদ সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকবে। প্রেমের সম্পর্কও আগের চেয়ে ভালোভাবে দেখা যায়।

    মিথুন রাশি - এই ট্রানজিটটি মিথুন রাশির লোকদের জন্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার জন্য বিবেচিত হয়। আপনি পরিবার সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। সম্পত্তি বা যানবাহন সম্পর্কিত বিষয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কর্মক্ষেত্রে সিনিয়রদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা যেতে পারে।

    সিংহ রাশি - শুক্র গ্রহের পরিবর্তনের পরে, সিংহ রাশির লোকেরা আর্থিক পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করবে। আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন ডিল বা নতুন গ্রাহক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো কাজ শেষ করা যাবে। দাম্পত্য জীবনেও মিষ্টি বজায় রাখা যায়।

    তুলা রাশি – তুলা রাশির অধিপতিও শুক্র। এমন পরিস্থিতিতে, এই ট্রানজিট অনেক ক্ষেত্রে আপনার জন্য স্বস্তি আনতে পারে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে সুবিধা দিতে পারে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য, এই ট্রানজিটকে ভাগ্যের আশীর্বাদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব বা পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে পারে। অর্থনৈতিক দিকটি আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হবে এবং স্থগিত কাজগুলিতে ত্বরান্বিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভ্রমণও উপকারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shukra Gochar: শুক্রের গোচরে লাভের বন্যা ৫ রাশিতে! আসতে চলেছে ভালো সময়, কাদের?

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