Shukra Gochar: একই দিনে রাশি ও নক্ষত্র পাল্টাতে চলেছেন শুক্র! লাভ পাবে একগুচ্ছ রাশি, লাকির লিস্ট রইল
Shukra Gochar Lucky Zodiac Signs: শুক্র যখন রাশিচক্র বা নক্ষত্রমণ্ডল পরিবর্তন করে, তখন এটি সমস্ত রাশিচক্রের উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলে। এখন ৪ জুলাই, শুক্র একই দিনে রাশি এবং নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে সুখ, সম্পদ, গৌরব এবং ঐশ্বর্যের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি রাশিচক্র এবং একটি নক্ষত্রপুঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। ৪ জুলাই, ২০২৬-এ, শুক্র নক্ষত্রমণ্ডল পরিবর্তনের সাথে রাশিচক্র চিহ্ন পরিবর্তন করবে। একই দিনে শুক্রের রাশিচক্র ট্রানজিট এবং নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন সমস্ত ১২ টি রাশির উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলবে।
কোন রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জ শুক্র ট্রানজিট করবে:-
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৪ জুলাই, ২০২৬ এ, শুক্র চন্দ্রের, কর্কট রাশি ছেড়ে সূর্যকে সিংহ রাশিতে স্থানান্তরিত করবে। একই দিনে শুক্র আশ্লেষ নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে মাঘ নক্ষত্রে আসবেন। মাঘ নক্ষত্রের অধিপতি হলেন কেতু।
শুক্র এবং কেতু যুতি হবে:
অধরা গ্রহ কেতু ইতিমধ্যে সিংহ রাশিতে বসে আছেন। সিংহ রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট এই রাশিচক্রের কেতুর সাথে একটি সংমিশ্রণ তৈরি করবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শুক্র-কেতুর সংমিশ্রণ সম্পর্কের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে। এ সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব বা বিরোধ বাড়তে পারে। বিপরীত লিঙ্গের সম্পর্কের জন্য এটি একটি ভাল সময় হিসাবে বিবেচিত হয় না। এই সংমিশ্রণটি কিছু জাতক জাতিকার জন্য ব্রেকআপ পরিস্থিতি আনতে পারে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, ৪ জুলাই শুক্র রাশি এবং নক্ষত্রপুঞ্জ ট্রানজিটের ঘটনা, তুলা, বৃশ্চিক এবং বৃষ রাশির জন্য ভাল ফলাফল পেতে পারে। এই সময়ে আপনার আয়ের ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। সামাজিক মর্যাদা বাড়তে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। ব্যবসায়িক অবস্থা শক্তিশালী হবে। সুসংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে। মানসিকভাবে স্বস্তি পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।
এই রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত:-
শুক্র ট্রানজিট মকর, সিংহ এবং কন্যা রাশির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি স্থগিত করা ভাল হবে, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। চাকরি সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। প্রেম জীবনে উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারে। কাজ করতে বাধা আসতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের অভাব হতে পারে।
শুক্র কৃপা পাওয়ার উপায়-
শুক্রের অনুগ্রহ পেতে শুক্রবার উপবাস রাখুন। শুক্রবার, দেবী লক্ষ্মীর পূজা করুন এবং ক্ষীর নিবেদন করুন। শুক্রবার সাদা বা ক্রিম রঙের পোশাক পরতে হবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More