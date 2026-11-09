Shukra Gochar: ২২ নভেম্বরের পর থেকে সিংহ সহ বহু রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরবে! লাকির লিস্টে কারা?
শুক্রের রাশি পরিবর্তন। ২২ নভেম্বর ২০২৬ থেকে ভাগ্য ফিরবে কাদের, দেখে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে সম্পদ এবং জাঁকজমকের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে, শুক্র কন্যা রাশির ট্রানজিটে রয়েছে এবং ২২ নভেম্বর ২০২৬ এ তার নিজস্ব রাশি তুলা রাশিতে প্রবেশ করবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে জন্ম চার্টে শুক্র গ্রহের শুভ অবস্থান একজন ব্যক্তিকে সুখ, সমৃদ্ধি, সুখী দাম্পত্য জীবন এবং জীবনে অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রদান করে।
২২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৪:৫৪ টায়, শুক্র, কন্যা রাশি ছেড়ে তুলা রাশিতে প্রবেশ করবে। শুক্র ১ জানুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবেন। শুক্রের তুলা রাশির ট্রানজিট সময়কালে, অনেক রাশিচক্রের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে।
তুলা রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট কেন গুরুত্বপূর্ণ?
তুলা রাশির অধিপতি নিজেই শুক্র। এই রাশিতে শুক্রের অবস্থান শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। তুলা রাশিকে ভারসাম্য, প্রেম, অংশীদারিত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য এবং সামাজিক সম্পর্কের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, শুক্রের তুলা রাশির ট্রানজিটের সময়, এই অঞ্চলগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।
সিংহ
সিংহ রাশির শুক্র ট্রানজিটের সময়, সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং পরাক্রম বৃদ্ধি পেতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ভাল সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রতিভা প্রশংসিত হবে। সমাজে সম্মান বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকবে। এই সময়ে, আপনি আপনার শত্রুদের পরাও জয় করতে পারেন। ভাইবোনদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ উপকারী হতে পারে।
বৃশ্চিক -
শুক্র ট্রানজিট বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য আর্থিকভাবে উপকারী হবে। আরাম বাড়বে। বিদেশ সম্পর্কিত কাজে সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলি মিষ্টি পাবে এবং বিবাহিত জীবন আনন্দদায়ক হবে এবং আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাতে পারেন।
কর্কট
কর্কট রাশির লোকদের জন্য, শুক্রের ট্রানজিট বস্তুগত আরামে সুবিধা পেতে পারে। একটি নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। পারিবারিক জীবনে সুখ থাকবে এবং মায়ের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে সম্মান পেতে পারেন। সম্পত্তি এবং রিয়েল এস্টেটের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্যও এই সময়টি অনুকূল হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More