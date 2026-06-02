Shukra gochar: শুক্রের গোচর হবে চন্দ্রের রাশিতে! তুলা, বৃষ সহ একঝাঁক রাশির কপাল খুলবে
৬ দিন পর ৮ জুন শুক্রের গোচর। কারা কারা ভাগ্যবান হবেন, দেখে নিন।
শুক্র সম্পদের দাতা, শুক্র শীঘ্রই ট্রানজিট করতে চলেছেন। শুক্রের শুভ প্রভাব জীবনে সমৃদ্ধি এবং আকর্ষণ নিয়ে আসে। শিগগিরই তার চলাফেরা পরিবর্তন করতে চলেছে। এই সময়ে, শুক্র মিথুন রাশিতে বসে আছে।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ৮ ই জুন, ২০২৬ তারিখে, বিকেল ০৫:৪৭ মিনিটে, শুক্র কর্কট রাশিতে ভ্রমণ করবে। কর্কট রাশির অধিপতিকে চন্দ্র দেবতা বলে মনে করা হয়। চাঁদের রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট ৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে। এই পরিস্থিতিতে, চাঁদের রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট কিছু রাশির জন্য সৌভাগ্য আনতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কর্কট রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্র উপকার পেতে পারে- ৬ দিন পর থেকে। এই ৩ টি রাশিচক্রের উপর অর্থের বৃষ্টি হবে।
কর্কট রাশির লোকদের জন্য শুক্রের ট্রানজিট কেমন হবে?
এই রাশির লোকেরা কর্কট রাশিতে সম্পদের দাতা শুক্রের ট্রানজিট থেকে উপকৃত হতে পারেন। এই সময়ে, আপনার আর্থিক সমস্যাগুলি দূর হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়কে শুভ বলে মনে করা হয়। পেশাগত জীবনের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। হঠাৎ আর্থিক লাভ হতে পারে। আপনি সুস্থ থাকবেন এবং ভ্রমণও করতে পারবেন। আপনার মন শান্তি এবং সুখে পূর্ণ হবে। আপনি কিছু সুসংবাদও পেতে পারেন। রোমান্স জীবনে থাকবে।
তুলা রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের ট্রানজিট কেমন হবে?
তুলা রাশির অধিবাসীরা কর্কট রাশিতে সম্পদের দাতা শুক্রের ট্রানজিট থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনার আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যারিয়ারে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। টাকা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। নতুন কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করাও সম্ভব। জীবনের চলমান সমস্যা থেকে স্বস্তি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে।
বৃষ রাশির অধিবাসীদের জন্য শুক্রের ট্রানজিট কেমন হবে?
কর্কট রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট বৃষ রাশির লোকদের জন্য সুসংবাদ দিতে পারে। ব্যবসায়ী ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। প্রেম জীবনেও রোম্যান্স থাকবে। ক্যারিয়ার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজও পাওয়া যাবে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। জীবনে সুখ ও সুখ থাকবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More