Shukra Gochar: শুক্রের গোচরে ভালো সময় আসছে জুনে! লাকির লিস্টে কী আপনার রাশিও?

Shukra Gochar: শুক্রের গোচরে ভালো সময় আসছে জুনে! লাকির লিস্টে কী আপনার রাশিও?
শুক্রের গোচর ৮ জুন, ২০২৬। তারফলে কোন কোন রাশির ভাগ্য ফিরবে?
শুক্র ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ এবং উপকারী ফলাফল সরবরাহ করে। জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্তমানে, শুক্র মিথুন রাশিতে অবস্থান করছে এবং জুন মাসে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে। কর্কট রাশির অধিপতি হলেন চন্দ্র, যা মনের গ্রহ। কর্কট রাশিতে শুক্রের গোচর অনেক রাশির মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। জেনে নিন কর্কট রাশিতে শুক্রের গোচরের জন্য কোন কোন রাশির মানুষ শুভ ফল পাবে।
কর্কট রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট এই রাশিচক্রগুলিকে শুভ ফলাফল দেবে।
কর্কট- শুক্র ট্রানজিট কর্কট রাশির জাতকদের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয়। এই সময়ে আপনার আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক সমস্যাগুলি শেষ হতে দেখা যাবে এবং পারিবারিক সমর্থন পাওয়া যাবে। ক্ষেত্রটিতে উন্নতির সুযোগ থাকবে। এ ছাড়া পদোন্নতি ও আয় বাড়তে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া যাবে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।
কন্যা রাশি - শুক্র ট্রানজিট কন্যা রাশির জন্য খুব শুভ হতে চলেছে। এ সময় আর্থিক লাভ হবে এবং মানসিক সমস্যার অবসান হবে। ব্যবসা বাড়ানোর ভালো সুযোগ থাকবে। আকস্মিক আর্থিক লাভ হবে, যা অর্থনৈতিক দিকটিকে শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনি চাকরিতে কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফলাফল পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ করতে পারেন। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন।
মকর রাশি- মকর রাশির জন্য, শুক্রের রাশিচক্রের পরিবর্তন ভাল ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে, আপনি আয়ের নতুন উৎস পেতে পারেন। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে একটি ভাল মোড় হতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। সিনিয়ররা আপনার কাজ নিয়ে খুশি হবেন। ব্যবসায় অগ্রগতি পেতে পারেন। কিছু ব্যবসায়ী একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি পেতে পারেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ভাগ্যক্রমে, আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।