Shukra Gochar Lucky Rashi: ১ অগস্ট পর্যন্ত সমৃদ্ধির ফোয়ারা ৩ রাশিতে! শুক্রের কৃপায় লাকি কারা?

Shukra Gochar Lucky Rashi: ১ অগস্ট পর্যন্ত সমৃদ্ধির ফোয়ারা ৩ রাশিতে! শুক্রের কৃপায় লাকি কারা?
শুক্র সিং গোচার 2026: শুক্র বর্তমানে সূর্যের সিংহ রাশিতে বসে আছে এবং 1 আগস্ট পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবে। সিংহ রাশিতে সূর্যের ট্রানজিট অনেক রাশির জন্য উপকারী হতে চলেছে। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের চিহ্ন সূর্যের ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রের ট্রানজিটকে একটি খুব শুভ এবং প্রভাবশালী ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র সম্পদ,জাঁকজমক এবং ঐশ্বর্য ইত্যাদির প্রতীক। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শুক্র চিহ্নের পরিবর্তন কোনও রাশির জন্য খুব খারাপ বা বেদনাদায়ক প্রমাণিত হয় না। তবে কিছু পরিস্থিতিতে, শুক্রের প্রভাব অশুভ হতে পারে।
শুক্র একটি শুভ এবং উপকারী গ্রহ। শুক্র ট্রানজিটের প্রভাবের কারণে, কিছু রাশিচক্রের জীবনে ভাল পরিবর্তন আসে বা স্বাভাবিক ফলাফল পাওয়া যায়। ৪ জুলাই, শুক্র সিংহ রাশিতে এসেছে। সিংহ রাশির অধিপতি হলেন সূর্য। শুক্র ১ আগস্ট পর্যন্ত সূর্যের রাশি, সিংহ রাশিতে থাকবে। সিংহ রাশিতে শুক্রের উপস্থিতির কারণে, এই সময়টি তিনটি রাশির জন্য স্বর্ণযুগের মতো হবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক শুক্রের ট্রানজিটের সাথে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি জ্বলজ্বল করবে।
বৃষ - বৃষ রাশির জন্য শুক্রের সিংহ ট্রানজিট শুভ এবং ইতিবাচক ফলাফল প্রমাণিত হতে পারে। শুক্র ট্রানজিট সময়কালে আপনার জন্য আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে। রোজগারের নতুন পথ খুলবে, পুরনো রুট দিয়ে অর্থও আসবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো শেষ হবে। আপনি বৈষয়িক আনন্দ বৃদ্ধি অনুভব করবেন। আপনি চাকরি এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে উন্নতি পেতে পারেন। কিছু লোক যারা চাকরিজীবী তাদের ক্যারিয়ারে সাফল্য পেতে পারেন।
তুলা রাশি- এই সময়টি তুলা রাশির জন্য আর্থিক লাভের জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। শুক্রের প্রভাবের কারণে কর্মসংস্থানে অগ্রগতি হতে পারে। ট্রেডিং পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ আর্থিক লাভ পূর্ণ এবং শক্তিশালী সংমিশ্রণে পরিণত হচ্ছে। অর্থ সংক্রান্ত পরিকল্পনা সফল হবে। আপনি মানসিক শান্তি অনুভব করবেন। ব্যয় হ্রাস পাবে এবং আয় বাড়বে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করবে। দাম্পত্য জীবন সুখী ও সুখময় হবে। কিছু সুসংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে।
বৃশ্চিক রাশি - বৃশ্চিক রাশির জন্য শুক্র ট্রানজিট স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে তুলবে। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো সঠিক প্রমাণিত হবে। যারা চাকরি করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং সম্পর্ক দৃঢ় হবে। আর্থিক বাজেটের উন্নতি হবে এবং আপনার যে কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। আপনি মাঠে আপনার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। ভ্রমণ ফলপ্রসূ হবে এবং আপনি উপকার পাবেন। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল সময় বলে মনে করা হবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More