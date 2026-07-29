Shukra Graha: কেতুর প্রভাব থেকে দূরে যাচ্ছে শুক্র! ১ আগস্ট থেকে কুম্ভ সহ একঝাঁক রাশির ভালো সময় আসছে

Shukra Graha: কেতুর প্রভাব থেকে দূরে যাচ্ছে শুক্র! ১ আগস্ট থেকে কুম্ভ সহ একঝাঁক রাশির ভালো সময় আসছে
শুক্র দু'দিন পরে কেতুর প্রভাব থেকে দূরে সরে যাবে। কেতুর সাথে শুক্রের সংমিশ্রণ ভেঙে যাওয়া বিশেষত ৬ টি রাশিচক্রের উপকার করবে।
শুক্র-কেতু বর্তমানে সিংহ রাশির রাশিতে বসে আছেন, যা দুটি গ্রহের যুতি তৈরি করে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ১ আগস্ট, ২০২৬-এ, শুক্র, সিংহ রাশি ছেড়ে কন্যা রাশিতে চলে যাবে। শুক্র কন্যা রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই কেতুর সাথে সংমিশ্রণ ভেঙে যাবে বা শেষ হবে। তারফলে ৬ রাশি লাভবান হবে।
বৃষ রাশির রাশি - বৃষ রাশির লোকেরা ভাগ্য পাবেন এবং ভাগ্যক্রমে, কিছু কাজও করা যেতে পারে। এই মুহুর্তে, আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন, যার কারণে কাজটি সহজেই শেষ হবে। ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, এতে আপনি সুবিধা পাবেন। চাকরিতে অগ্রগতি পেতে পারেন। কিছু সুসংবাদ পাওয়ার পূর্ণ লক্ষণ রয়েছে।
মিথুন রাশি- এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য সুখ এবং সৌভাগ্যে পূর্ণ হবে। কেতুর প্রভাব থেকে শুক্রের দূরে সরে যাওয়া আপনার আর্থিক অবস্থার উপর ভাল প্রভাব ফেলবে। দুর্ঘটনাজনিত অর্থের লাভ হতে পারে। বস্তুগত সম্পদ বাড়বে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। আপনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশীর্বাদ পাবেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
কন্যা - কেতু-শুক্র সংমিশ্রণ কন্যা রাশির জন্য উপকারী হবে। এই সময়ে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়বে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। বিনিয়োগের ভালো সুযোগ থাকবে। পরিবার বাড়বে। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হবে এবং উন্নতির নতুন পথ খুলবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। আপনি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। পরিবার সহায়ক হবে।
তুলা রাশি - তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের ক্যারিয়ারে ভালো ফল পাবেন। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তবে ভাল সুযোগ তৈরি হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য সেরা সময় বলা হবে। পরিবারে সুখ থাকবে। আটকে থাকা কোনও অর্থ ফেরত পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবারের কোনও সদস্য, আত্মীয়স্বজন বা সন্তানের পক্ষ থেকে সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। পুরোনো বিনিয়োগ ভালো রিটার্ন পেতে পারে।
মকর রাশি- মকর রাশির জন্য ভাল দিন ফিরে আসতে পারে। এই সময়ে, আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। বস্তুগত সম্পদ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব বা পদ পেতে পারেন। কিছু স্থানীয়দের আয় বাড়তে পারে। এই সময়ে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। অর্থ সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ হবে, যা ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখতে পাবেন।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির লোকেরা কিছু সুসংবাদ পাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। মন শান্ত থাকবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে ভাল পরিবর্তন আসবে। অর্থ আসবে এবং আপনি সঞ্চয়ের উপর জোর দেবেন। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিজে থেকেই দূরে যেতে পারে। অগ্রগতির নতুন পথ তৈরি হবে এবং আপনি সেগুলির সম্পূর্ণ সুবিধা নেবেন। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More