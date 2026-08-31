আজই শুক্রের নক্ষত্রে গ্রহরাজ সূর্য! আগামী দিনে ৫ রাশির কাটবে সমস্ত সমস্যা, পরিবারে বাড়বে শান্তি
গ্রহরাজ সূর্য দেব শুক্র গ্রহের স্বক্ষেত্র নক্ষত্রে মহাগোচর করেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, এই গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র গোচরের সুপ্রভাবে বিশেষ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে দীর্ঘদিনের জমে থাকা মানসিক দুশ্চিন্তা, আর্থিক অনটন এবং ক্যারিয়ারের বাধা-বিপত্তি চিরতরে দূর হতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে আত্মাস্বরূপ ও গ্রহরাজ সূর্যদেব-কে মান-সম্মান, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, রাজকীয় বৈভব এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতীক মনে করা হয়। অন্যদিকে ধন, প্রেম, সমৃদ্ধি ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রতীক হলেন শুক্র দেব। বৈদিক গণনা অনুযায়ী, যখন গ্রহরাজ সূর্যদেব শুক্রের নক্ষত্রে প্রবেশ করেন, তখন মহাকাশে এক অভূতপূর্ব তেজ এবং বিলাসবহুল শক্তির মেলবন্ধন ঘটে।
আজ ৩১ আগস্ট ২০২৬, গ্রহরাজ সূর্য দেব শুক্র গ্রহের স্বক্ষেত্র নক্ষত্রে মহাগোচর করেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, এই গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্র গোচরের সুপ্রভাবে বিশেষ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে দীর্ঘদিনের জমে থাকা মানসিক দুশ্চিন্তা, আর্থিক অনটন এবং ক্যারিয়ারের বাধা-বিপত্তি চিরতরে দূর হতে চলেছে। ৩১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই শুভ যোগে কোন ৫ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।
১. শুক্রের নক্ষত্রে সূর্যের গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে শক্তির উৎস সূর্যের সাথে বৈভবের কারক শুক্রের নক্ষত্র সংযোগকে পরম শুভ ও সমৃদ্ধিদায়ক মানা হয়:
- তেজ ও আকর্ষণের মেলবন্ধন: সূর্যদেব যখন শুক্রের নক্ষত্রে অবস্থান করেন, তখন জাতকের ব্যক্তিত্বে বিশেষ তেজ ও আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। সমাজে মান-সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বিগুণ হয়ে যায়।
- ক্যারিয়ার ও বিলাসিতায় প্রগতি: মিডিয়া, আর্ট, টেক্সটাইল, জুয়েলারি, রিয়েল এস্টেট, সরকারি চাকরি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়কালে বাম্পার মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন।
২. ৩১ আগস্টের পর সমস্যা কেটে কপাল খুলবে যে ৫ রাশির
ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির নিজস্ব অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং সূর্যদেব। ফলে শুক্রের নক্ষত্রে সূর্যের এই গমন সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বরদানস্বরূপ। আর্থিক সমস্যা কেটে গিয়ে আয়ের নতুন নতুন পথ খুলে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং আটকে থাকা বেতন বা ইনসেনটিভ হাতে আসতে পারে।
খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্র দেব। ফলে তাঁর নক্ষত্রে গ্রহরাজের প্রবেশ তুলা রাশির জাতকদের জন্য রাজকীয় সুখ বয়ে আনবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পারিবারিক বা মানসিক বিবাদের অবসান ঘটবে। প্রপার্টি বা বাহন কেনার বহুদিনের স্বপ্ন সত্যি হতে পারে।
গ) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্যের এই নক্ষত্র বদল কেরিয়ারের দিক দিয়ে দারুণ সাফল্য নিয়ে আসবে। অফিসে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক মধুর হবে এবং পদোন্নতি (Promotion)-র প্রবল যোগ রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা কাঙ্ক্ষিত শুভ ফল পাবেন।
ঘ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্য স্থান ও কর্মভাব শক্তিশালী হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন বড় কোনো লাভজনক চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন। দূরবর্তী বা বৈদেশিক ভ্রমণের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের আর্থিক লাভের সুযোগ তৈরি হবে।
ঙ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থাকা অর্থনৈতিক সংকট ও ঋণের বোঝা এই সময়ে দূর হবে। হঠাৎ আকস্মিক ধনলাভের শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে। জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন ও ভালোবাসায় দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে।
৩. সূর্য ও শুক্র দেবের পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
এই নক্ষত্র গোচরের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহদোষ কাটাতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্রে পরিষ্কার জল, সামান্য লাল চন্দন ও গোলাপের পাপড়ি নিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করুন।
- দেবী লক্ষ্মীর পূজা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ‘শ্রীসূক্ত’ পাঠ করুন এবং সাদা রঙের মিষ্টি নিবেদন করুন।
- দান-ধ্যান: রবিবারে গুড় বা লাল বস্ত্র এবং শুক্রবারে চাল, দুধ বা চিনি দুঃস্থদের দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
৩১ আগস্ট ২০২৬ থেকে শুরু হওয়া শুক্রের নক্ষত্রে সূর্যের এই গোচর সিংহ, তুলা, মেষ, ধনু ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও আর্থিক স্থায়িত্বের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নিলে এই শুভ সময় আপনার জীবনে স্থায়ী উন্নতি সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More