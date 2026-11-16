shukra margi: শুক্র মার্গী নভেম্বরেই! লাভের মুখ দেখতে চলেছে একঝাঁক রাশি, কী কী প্রাপ্তি?
২২ নভেম্বর ২০২৬ সালে কুলা রাশিতে প্রবশ করবে শুক্র। তারফলে একাধিক রাশিতে লাভ আসতে চলেছে।
শুক্র হতে চলেছেন মার্গী। এই সময় একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছে। ২২ নভেম্বর তুলা রাশিতে শুক্র প্রবেশ করতে চলেছে। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারে। কারা কারা লাকি হতে চলেছে, তা দেখে নিন।
বৃষ
বৃষ রাশির জন্য, শুক্রের সরাসরি গতি শুভ ফল বয়ে আনতে পারে। এই সময়ে, আপনি সম্ভবত একটি বড় লক্ষ্য অর্জন করবেন। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আর্থিক লাভ আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার কথা ও ধারণার দ্বারা অন্যদের প্রভাবিত করতে সফল হবেন। আপনার কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের নতুন সুযোগ আসতে পারে। আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে। এছাড়াও, এমন লক্ষণ রয়েছে যে সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম বৃদ্ধি পাবে।
কন্যা
এই সময়টি কন্যারাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিকভাবে অনুকূল হতে পারে। প্রেম জীবন আনন্দে পূর্ণ থাকবে এবং সম্পর্ক আরও মধুর হবে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। আর্থিক লাভের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে থাকা ব্যক্তিরা যথেষ্ট মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবেন। পুরোনো কোনো পরিচিতের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে একটি মনোরম ও ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করবে।
তুলা
তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের সরাসরি গতি জীবনে সুখ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন ব্যবসায়িক যোগাযোগ থেকে লাভবান হতে পারেন। এই সময়ে আরাম ও বিলাসিতা বাড়তে পারে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং নতুন আয়ের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। বিবাহিত জীবনেও সুখকর অভিজ্ঞতা হবে।
(ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More