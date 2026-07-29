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    Love horoscope: আজ শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তন! কোন কোন রাশির প্রেম জীবনে তৈরি হতে পারে বড় সমস্যা? জানুন প্রতিকার

    Shukra Nakshatra Parivartan: প্রেমের আবেগ ও আকর্ষণের মূল নিয়ন্তা শুক্রদেব যখন নক্ষত্র বদল করেন, তখন মনস্তাত্ত্বিক আবেগ ও সম্পর্কের সমীকরণে সরাসরি প্রভাব পড়ে।

    Published on: Jul 29, 2026, 13:09:11 IST
    By Suman Roy
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    Venus transit love life problems zodiacs: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে প্রেম, আকর্ষণ, বৈবাহিক সুখ, রূপ-সৌন্দর্য এবং বৈষয়িক জীবনের কারক বলে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষীয় পঞ্জিকা মতে, শুক্র গ্রহ যখনই এক রাশি বা নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে পদার্পণ করে, তখনই মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষ করে প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কের রসায়নে বড় ধরনের রদবদল দেখা যায়।

    আজ শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তন! কোন কোন রাশির প্রেম জীবনে তৈরি হতে পারে বড় সমস্যা
    আজ শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তন! কোন কোন রাশির প্রেম জীবনে তৈরি হতে পারে বড় সমস্যা

    ২৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে শুক্র গ্রহ নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। শুক্রের এই নক্ষত্র গমনের ফলে কয়েকটি নির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের প্রেম জীবন ও দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতা, ভুল বোঝাবুঝি এবং হঠাৎ টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে কন্যা, মকর ও মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সময়ে প্রেম ও দাম্পত্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার পরম পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের বিস্তারিত জ্যোতিষ বিশ্লেষণ এবং সতর্কতা সম্পর্কে জেনে নিন।

    জ্যোতিষ মতে, প্রেমের আবেগ ও আকর্ষণের মূল নিয়ন্তা শুক্রদেব যখন নক্ষত্র বদল করেন, তখন মনস্তাত্ত্বিক আবেগ ও সম্পর্কের সমীকরণে সরাসরি প্রভাব পড়ে। গ্রহের অবস্থান অনুকূল না থাকলে সামান্য কথাকাটাকাটি থেকেও বড় ধরনের দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে।

    শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাবে সতর্ক থাকতে হবে যে ৩ রাশির জাতকদের

    ২৯ জুলাইয়ের এই নক্ষত্র গমনের পর থেকে মূলত তিনটি রাশির জাতক-জাতিকাদের প্রেম ও দাম্পত্য সম্পর্কে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতে পারে:

    • কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তন প্রেমে কিছুটা অস্থিরতা নিয়ে আসতে পারে। সঙ্গীর সাথে অনাবশ্যক তর্ক বা ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। পুরোনো কোনো গোপন বিষয় সামনে আসার কারণে সম্পর্কে টানাপোড়েন বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সময়ে আবেগের বশে কোনো বড় সিদ্ধান্ত না নেওয়ার এবং সঙ্গীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
    • মকর রাশি: মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে। কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে আপনি জীবনসঙ্গীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারবেন না, যা থেকে ক্ষোভের জন্ম হতে পারে। বিবাহিত জীবনের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হতে পারে। কথাবার্তায় সংযম না রাখলে সম্পর্কের দূরত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
    • মীন রাশি: মীন রাশির জাতকদের ক্ষেত্রে শুক্রের এই গোচর অনুভূতি বা আবেগে ধাক্কা দিতে পারে। প্রেমে যোগাযোগের অভাব এবং একঘেয়েমি দেখা দিতে পারে। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মধ্যস্থতার কারণে সঙ্গীর সাথে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। তাই এই সময়ে পার্টনারের ওপর সন্দেহ না করে সরাসরি কথা বলে মনের সংশয় মেটানো সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

    সম্পর্কের টানাপোড়েন এড়াতে জরুরি পরামর্শ

    জ্যোতিষীদের মতে, এই সময়ে শুভ গ্রহের অশুভ দশা বা প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে খোলামেলা আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। পার্টনারের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করা, অহংকার বা জেদ পরিহার করা এবং সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই বড় ভাঙন থেকে রক্ষা করতে পারে।

    প্রেম জীবনে শুক্রের শুভত্ব ফেরাতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    যদি কুণ্ডলীতে শুক্রের অবস্থান দুর্বল থাকে বা সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দেয়, তবে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় উপায় মেনে চলা উচিত:

    ১. প্রতি শুক্রবার মাতা লক্ষ্মীর চরণে সাদা ফুল ও মিছরি বা পায়েস ভোগ নিবেদন করুন।

    ২. শুক্রবারের দিন পরিষ্কার সাদা রঙের বস্ত্র পরিধান করুন এবং সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার করুন।

    ৩. জীবনসঙ্গী বা পার্টনারকে সম্মান জানান এবং তাঁদের কোনো সাদা জিনিস উপহার হিসেবে দিন।

    গ্রহের নক্ষত্র পরিবর্তন জীবনে ক্ষণস্থায়ী কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। তবে সচেতনতা, ধৈর্য এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখলে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি সামলে ভালোবাসা ও সম্পর্কের সুদৃঢ় বন্ধন বজায় রাখা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Love Horoscope: আজ শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তন! কোন কোন রাশির প্রেম জীবনে তৈরি হতে পারে বড় সমস্যা? জানুন প্রতিকার

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