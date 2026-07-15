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    Venus transit: শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনে খুলল ভাগ্যের দুয়ার! অর্থলাভের পাশাপাশি প্রেমের জোয়ার আসবে কোন কোন রাশিতে?

    Venus transit nakshatra parivartan 2026: শুক্র গ্রহের নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে মহাকাশে এক বিশেষ শুভ যোগের সৃষ্টি হয়েছে। এই নক্ষত্র পরিবর্তনের শুভ প্রভাব কিছু সুনির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ ও ধন-সম্পদের এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসতে চলেছে।

    Published on: Jul 15, 2026, 11:09:03 IST
    By Suman Roy
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    Venus transit nakshatra parivartan 2026: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সৌন্দর্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রেম-প্রীতি, বৈভব এবং বস্তুগত সুখের কারক গ্রহ হিসেবে ‘শুক্র’ (Venus)-কে বিবেচনা করা হয়। শুক্র গ্রহ যখনই তার রাশি বা নক্ষত্র পরিবর্তন করে, তখন মানুষের বৈবাহিক জীবন, সৃজনশীলতা এবং আর্থিক অবস্থার ওপর তার সরাসরি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনও জ্যোতিষ দুনিয়ায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

    শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনে খুলল ভাগ্যের দুয়ার!
    শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনে খুলল ভাগ্যের দুয়ার!

    শুক্র গ্রহের নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে মহাকাশে এক বিশেষ শুভ যোগের সৃষ্টি হয়েছে। এই নক্ষত্র পরিবর্তনের শুভ প্রভাব কিছু সুনির্দিষ্ট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ ও ধন-সম্পদের এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসতে চলেছে। শুক্রের এই নক্ষত্র গমনের ফলে কোন কোন রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছে এবং এর নেপথ্যের বিস্তারিত জ্যোতিষ সমীকরণ কী, জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে মনে করা হয় যে, শুক্র যখন কোনো শুভ নক্ষত্রে প্রবেশ করে, তখন মানুষের ভেতরের আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বস্তুগত সুখ-সুবিধা লাভের পথ সুগম হয়। বিশেষ করে যারা গ্ল্যামার, শিল্পকলা, ফ্যাশন ডিজাইন বা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁদের জন্য শুক্রের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ভাগ্যশালী রাশিগুলোর তালিকা

    শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তনের কারণে মূলত কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে অভাবনীয় সাফল্য পেতে চলেছেন:

    • আকস্মিক ধনলাভ ও আর্থিক সমৃদ্ধি: এই নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাবে কিছু রাশির জাতকদের দীর্ঘদিনের আটকে থাকা টাকা হুট করে ফেরত আসতে পারে। যারা শেয়ার বাজার বা নতুন কোনো ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার কথা ভাবছিলেন, তাঁদের জন্য এই সময়টি বড় ধরণের আর্থিক মুনাফা বয়ে আনবে। ব্যাংকে জমানো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন আয়ের উৎস তৈরি হবে।
    • কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও নতুন সুযোগ: চাকরিজীবী জাতকদের জন্য এই সময়টি দারুণ ফলদায়ক হতে পারে। অফিসে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং পদাধিকারীদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি ঘটবে। নতুন কোনো ভালো চাকরির প্রস্তাবও এই সময়ে আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে।
    • প্রেমের জোয়ার ও দাম্পত্য সুখ: শুক্র হলো ভালোবাসার গ্রহ। এই নক্ষত্র পরিবর্তনের প্রভাবে সিঙ্গেল বা অবিবাহিত জাতকদের জীবনে নতুন কোনো মানুষের আগমন ঘটতে পারে। অন্যদিকে, বিবাহিত জীবনে চলে আসা পুরনো ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্বের অবসান ঘটবে এবং জীবনসঙ্গীর সাথে সম্পর্কের মধুরতা বজায় থাকবে।
    • বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি: শুক্রের শুভ প্রভাবে জাতকদের নতুন গাড়ি, বাড়ি বা দামি কোনো ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট কেনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, যা আপনাকে মানসিকভাবে শান্ত রাখবে।

    শুক্রের শুভত্ব বাড়ানোর সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    যদি আপনার রাশিতে শুক্রের অবস্থান কিছুটা দুর্বল থাকে, তবে এই নক্ষত্র পরিবর্তনের সময়ে শুক্রের পূর্ণ ইতিবাচক শক্তি লাভ করতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু বিশেষ প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে:

    ১. প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধি পোশাক পরিধান করার চেষ্টা করুন।

    ২. শুক্রবার অভাবী কোনো নারীকে সাদা রঙের মিষ্টি, চাল বা সাদা কাপড় দান করুন।

    ৩. মা লক্ষ্মীর আরাধনা করুন এবং প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কপালে সামান্য সাদা চন্দনের তিলক লাগান। এতে কুণ্ডলীতে শুক্রের অবস্থান মজবুত হয়।

    মহাকাশের এই গ্রহগত ও নক্ষত্রগত পরিবর্তন আমাদের জীবনে সাময়িক সুসময় ও নতুন সম্ভাবনার আলো দেখায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই গণনা একটি সাধারণ আভাস মাত্র। শুক্রের এই ইতিবাচক শক্তিকে নিজের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও সঠিক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করতে পারলে তবেই জীবনে কাঙ্ক্ষিত ও স্থায়ী সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Venus Transit: শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনে খুলল ভাগ্যের দুয়ার! অর্থলাভের পাশাপাশি প্রেমের জোয়ার আসবে কোন কোন রাশিতে?

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