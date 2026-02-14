Shukra Nakshatra Parivartan: দুঃখের দিন শেষ! ফেব্রুয়ারি থেকেই ভাগ্য ফিরবে মেষ সহ ৫ রাশির, ভাগ্যবান কারা? বলছে জ্যোতিষমত

Shukra Nakshatra Parivartan: দুঃখের দিন শেষ! ফেব্রুয়ারি থেকেই ভাগ্য ফিরবে মেষ সহ ৫ রাশির, ভাগ্যবান কারা? বলছে জ্যোতিষমত
শুক্রের রাশি পরিবর্তনের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।
মেষ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্য খুলতে চলেছে আসন্ন শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তনের জেরে। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তে শুক্রের নক্ষত্র গোচর হবে। তাতেই কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির। শতভিষা নক্ষত্র থেকে বের হয়ে পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রে যাবেন শুক্র। তাতেই লাভ আসতে পারে বহু রাশিতে।
মেষ
এই রাশির গতিবিধি পরিবর্তন করে কোন রাশিচক্র উপকৃত হবে - শুক্রের এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন মেষ রাশির লোকদের জন্য স্বস্তি হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। যে সম্পর্কগুলি কিছু সময়ের জন্য ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্বে রয়েছে, সেগুলিতে জিনিসগুলি এখন কথোপকথনের মাধ্যমে পরিষ্কার হতে শুরু করবে। সামাজিক বৃত্ত বাড়বে এবং নতুন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ থাকবে, যারা ভবিষ্যতে কাজের দিক থেকেও উপকারী হতে পারে। ক্যারিয়ার এবং অর্থের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। আটকে থাকা কাজ আবার গতি নিতে পারে। সামগ্রিকভাবে, পরিবেশটি আপনার পক্ষে বলে মনে হবে, কেবল তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
মিথুন রাশি
মিথুন রাশির মানুষের জন্য এই সময়টি কেরিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। রাহুর প্রভাবের কারণে যে বিভ্রান্তি বা বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল তা এখন ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে এবং বিষয়গুলি আরও পরিষ্কার দেখাতে শুরু করবে। আপনি সিনিয়র এবং বসদের সমর্থন পেতে পারেন, যার কারণে স্থগিত কাজ এগিয়ে যাবে। ক্রিয়েটিভ ফিল্ড, মিডিয়া, ডিজাইন বা কনটেন্টের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য স্বীকৃতির লক্ষণ রয়েছে। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব বা প্রকল্প পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারের উন্নতির পথ খুলে দেবে।
সিংহ রাশি
সিংহ রাশির লোকদের জন্য, অংশীদারিত্ব এবং সম্পর্কের ভারসাম্য ফিরে আসার সময় এসেছে। যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, সেগুলি এখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করবে। দাম্পত্য জীবন বা ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা যেতে পারে। আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে এবং আবার পুরানো পরিকল্পনা শুরু করার সুযোগ থাকতে পারে। আপনি যদি বিনিয়োগ বা অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করে নেন তবে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবেগে ভেসে গিয়ে কোনও বড় পদক্ষেপ নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
তুলা
তুলা রাশির অধিপতি শুক্র, তাই এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনটি তাদের জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ এবং মানসিক বিভ্রান্তি এখন ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পারে। কাজে নতুন প্রজেক্ট বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। সম্পর্কগুলিও উন্নত বোধ করবে এবং ছোট জিনিস নিয়ে বিরোধ হ্রাস পাবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সময় আরও ভালো হতে চলেছে। মন এবং শরীর উভয় ক্ষেত্রেই স্থিতিশীলতা থাকবে, যা সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ করে তুলবে।
মকর
মকর রাশির জাতকদের জন্য, এই পরিবর্তন অর্থ এবং পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে স্বস্তি আনতে পারে। বিগত কিছুদিন ধরেই হঠাৎ খরচ বা অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। পরিবারে পরিবেশ আরও ভাল হবে এবং পারস্পরিক সমন্বয় শক্তিশালী হতে পারে। নতুন পরিকল্পনা বা বিনিয়োগ শুরু করার জন্য সময়টি সঠিক বলে মনে করা যেতে পারে, কেবল প্রতিটি পদক্ষেপ চিন্তাভাবনা করে নিন। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আসবে এবং ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণে আসবে।
