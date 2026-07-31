আগামিকাল শুক্রের রাশি পরিবর্তন! শুরু হচ্ছে সুবর্ণ সময়, ভাগ্য চমকাবে এই ৩ রাশির

আগামিকাল শুক্রের রাশি পরিবর্তন! শুরু হচ্ছে সুবর্ণ সময়, ভাগ্য চমকাবে এই ৩ রাশির
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের রাশি পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। শুক্র যদি কুণ্ডলীতে শুভ স্থানে অবস্থান করে, তবে সেই ব্যক্তি সমস্ত ধরণের বস্তুগত সুখ এবং সম্মান লাভ করেন। ১ আগস্টের গোচরে কোন কোন রাশি সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছে, তা জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র গ্রহকে সুখ, সমৃদ্ধি, বৈভব, সৌন্দর্য, প্রেম এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। পঞ্জিকা অনুযায়ী, শুক্র গ্রহ যখনই তার স্থান পরিবর্তন করে বা অন্য কোনো রাশিতে প্রবেশ করে, তখনই সমস্ত ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
আগামিকাল ১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে শুক্র গ্রহ রাশি পরিবর্তন করতে চলেছে। আগস্ট মাসের একেবারে শুরুতেই শুক্রের এই গুরুত্বপূর্ণ গোচরের ফলে তৈরি হবে বিশেষ এক শুভ যোগ। এর প্রভাবে মূলত তিনটি নির্দিষ্ট রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হতে চলেছে এবং তাদের জীবনে অর্থলাভ, ক্যারিয়ারে উন্নতি এবং বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দারুণ সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ১ আগস্টের এই শুক্র গোচরের বিস্তারিত জ্যোতিষ বিশ্লেষণ জেনে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের রাশি পরিবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। শুক্র যদি কুণ্ডলীতে শুভ স্থানে অবস্থান করে, তবে সেই ব্যক্তি সমস্ত ধরণের বস্তুগত সুখ এবং সম্মান লাভ করেন। ১ আগস্টের গোচরে কোন কোন রাশি সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে চলেছে, তা জেনে নিন।
শুভ প্রভাবের শীর্ষে থাকা ৩টি ভাগ্যশালী রাশি
১ আগস্টের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে মূলত তিনটি রাশির জাতক-জাতিকারা দারুণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য পেতে চলেছেন:
- মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য ১ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া সময়টি অত্যন্ত শুভ প্রমাণিত হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ধরণের উন্নতির যোগ রয়েছে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা বা কাজের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে তাতে সফলতা মিলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
- মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা শুক্রের এই রাশি পরিবর্তনের ফলে বিশেষ লাভবান হবেন। আয়ের নতুন উৎস উন্মুক্ত হবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক অর্থলাভের যোগ তৈরি হচ্ছে। পরিবারে সুখ-শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত ও মধুর হবে।
- তুলা রাশি: তুলা রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্রদেব। ফলে নিজের রাশির স্বামীর এই রাশি পরিবর্তন তুলা রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পেতে পারেন। সমাজে আপনার সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে। জমি, বাড়ি বা নতুন যানবাহন কেনার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে।
আর্থিক উন্নতি ও ব্যবসায়িক প্রসার
শুক্রের এই পরিবর্তনের ফলে ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। বিশেষ করে যারা প্রসাধন, ফ্যাশন, রিয়েল এস্টেট, ক্রিয়েটিভ ফিল্ড বা সুগন্ধি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের মুনাফা বহু গুণ বেড়ে যেতে পারে। নতুন চুক্তি বা পার্টনারশিপের সুযোগ আসবে, যা দীর্ঘমেয়াদে বড় রিটার্ন এনে দেবে।
শুক্রের শুভত্ব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
যদি আপনার জন্মকুণ্ডলীতে শুক্রের অবস্থান কিছুটা দুর্বল থাকে বা সুফল পেতে সমস্যা হয়, তবে এই রূপান্তরের সময়ে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় উপায় মেনে চলতে পারেন:
১. প্রতি শুক্রবার মা লক্ষ্মীর পূজা করুন এবং তাঁকে সাদা রঙের মিষ্টি বা পায়েস নিবেদন করুন।
২. শুক্রবারের দিন অভাবী বা দরিদ্রদের সাদা পোশাক, চাল বা চিনি দান করুন।
৩. স্নানের জলে সামান্য গোলাপ জল বা আতর মিশিয়ে স্নান করলে শুক্র গ্রহের শুভ প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
১ আগস্টের এই জ্যোতিষীয় ঘটনা অনেক মানুষের জীবনে নতুন আশা ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসছে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের এই সাধারণ পথপ্রদর্শনের পাশাপাশি নিজের আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রম বজায় রাখা জরুরি, যা আপনাকে সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More