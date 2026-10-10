Lucky Zodiac signs: দীপাবলির আগে মঙ্গলের নক্ষত্রে যাবেন শুক্র! ৪৩ দিন ধরে একঝাঁক রাশি পাবে শুভ ফল
চিত্র নক্ষত্রে শুক্র ট্রানজিট: দীপাবলির আগে, শুক্র মঙ্গলের চিত্র নক্ষত্রে ভ্রমণ করতে চলেছেন। শুক্রের চিত্র নক্ষত্র ট্রানজিট চারটি রাশিচক্রের শুভ ফলাফল দিতে পারে। আপনার রাশিচক্র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিনা তা জানুন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শুক্র, দীপাবলির আগে চিত্র নক্ষত্রে ভ্রমণ করতে চলেছেন। এই বছর, দীপাবলির উৎসব ৮ নভেম্বর উদযাপিত হবে। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে,২৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ, শুক্র, চিত্র নক্ষত্রে আসবে এবং ৫ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবে। এই ৪৩ দিন বহু রাশির ভাগ্যে আসছে সুসময়। লাকির লিস্ট রইল।
মেষ: মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি দেখতে পারেন। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব উপকারী হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। কোনও পুরানো মতপার্থক্য সমাধানের সুযোগ থাকতে পারে। চাকরির পদোন্নতির সাথে আয় বাড়তে পারে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি বৈষয়িক আনন্দ বৃদ্ধি অনুভব করতে পারেন। ভাগ্য আপনাকে সমর্থন করবে এবং সাহস ফলপ্রসূ হবে। কিছু ইতিবাচক খবর পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে।
কর্কট: শুক্রের সংক্রমণ কর্কট রাশির জাতকদের নতুন দায়িত্ব দিতে পারে। আপনি এই সময়ে ব্যবসায় ভাল ফলাফল পেতে পারেন। আপনি অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য জোর দেবেন এবং সাফল্য পাবেন। মানসিকভাবে স্বস্তির সময় বলা হবে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে এবং আপনি সেগুলির পুরো সুবিধা নেবেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল হতে চলেছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।
সিংহ: সিংহ রাশির লোকেরা নতুন সুযোগ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রত্যাশা করে। এই সময়ে, আপনি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ পাবেন। পরিবারে সুখ আসবে। একটি বড় পরিকল্পনা বা কাজে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। অর্থের বিষয়গুলি সমাধান হবে এবং সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করা হবে। হঠাৎ কিছু আটকে থাকা অর্থ পাওয়া যেতে পারে। ভাগ্যের সঙ্গ আপনাকে মুলতুবি কাজগুলিতে সাফল্য দিতে পারে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সমর্থন পাবেন।
ধনু: ধনু রাশির লোকেরা এই সময়ে কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে, যার কারণে আপনি সহজেই কাজে সাফল্য পাবেন। আপনি নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন। আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। এই ট্রানজিট পিরিয়ডে কোনও আটকে থাকা অর্থের রিটার্ন হতে পারে। বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে। কথোপকথন কার্যকর হতে চলেছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More