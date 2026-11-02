Shukra Gochar: ধনতেরাস ২০২৬ থেকে ৫ রাশির ভাগ্য ঘুরছে! লাকির লিস্টে ধনু সহ কারা?
২ মাস পরে কন্যা রাশিতে ফিরছেন শুক্র। লাকির লিস্টে কারা, দেখে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের ট্রানজিটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শুক্র একটি শুভ গ্রহ এবং সম্পদ, জাঁকজমক, ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতার কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে, ৬ নভেম্বর, ২০২৬ শুক্র প্রায় ২ মাস পরে কন্যা রাশিতে ফিরে আসবেন। কন্যা রাশিতে শুক্রের আগমনের মাধ্যমে ৫ টি রাশির ভাগ্য খুলতে পারে।শুক্র প্রায় ৬৫ দিন পরে কন্যা রাশিতে ফিরে আসছেন। কন্যা রাশির প্রভু বুধ। শুক্রের এই অবস্থান কাদের লাভ দেবে দেখে নিন।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জাতক জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন এবং আটকে থাকা অর্থের ফেরত পেতে পারেন। ভাগ্যের সহায়তায় আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। বিবাহিত জীবনের উন্নতি হবে এবং আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হবে এবং সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় বাড়বে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে।
মিথুন: এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে কিছু ভাল খবর পাওয়া যেতে পারে। হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অনুভব করবেন। চাকরির অবস্থার উন্নতি হবে। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির লোকেরা এই সময়ে সাহস এবং বীরত্ব পাবেন। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপনাকে সমর্থন করবেন। কর্মসংস্থানে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাবে। আদালতে বিজয় অর্জন করা হবে। শত্রুদের উপর আধিপত্য বজায় থাকবে। সম্পর্ক থেকে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। কিছু সুসংবাদ আসায় মন খুশি হবে।
কন্যা রাশি: এই সময়টি কন্যা রাশির জন্য খুব ভাল হতে চলেছে। হঠাৎ লাভের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, যার ফলে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। বিনিয়োগের ভাল সুযোগ পাওয়া যাবে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। এই সময়ে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। ব্যবসায়ী শ্রেণি একটি বড় চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে।
ধনু রাশি: ধনু রাশির লোকেরা এই সময়ে ভাগ্য পাবেন। আটকে থাকা অর্থ ফিরে আসার লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসা সম্পর্কিত সমস্যা বা সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুব ভাল সময় হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।।ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More