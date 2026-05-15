Shukra Astrology: দৈত্যগুরু শুক্র আসবেন কৃপার মেজাজে! মকর সহ কোন কোন রাশির লাভ?
দৈত্যগুরু শুক্র, বৃষ রাশিতে রয়েছেন, ১৪ মে তিনি মিথুনে যাবেন। তারপর আরও এক গোচর।
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। শুক্রকে বলা হয় দৈত্যগুরু। আর এই শুক্রের চাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে একাধিক রাশির ভাগ্যেও পরিবর্তন আসে। আসন্ন জুন মাসে শুক্র রাশি পরিবর্তন করতে চলেছেন। তার প্রভাব বিভিন্ন রাশির ভাগ্যে পড়তে চলেছে। কোন কোন রাশির ভাগ্যে জুন মাসে শুক্রের এই কর্কটে গোচরের সুপ্রভাব পড়বে, তা দেখে নিন।
দৈত্যগুরু শুক্র, বৃষ রাশিতে রয়েছেন, ১৪ মে তিনি মিথুনে যাবেন। তারপর আরও এক গোচর। এরফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারে। কোন কোন রাশি শুক্রের এই চালে লাভ পাবে, তা দেখে নেওয়া যাক।
কর্কট
এই সময় এই রাশির আয়ে বৃদ্ধি হতে পারে। পরিবার ভালো থাকবে। সব দিক থেকে আরও কিছু সুযোগ বা উন্নয়নের রাস্তা খুলতে পারে। কেরিয়ারের দিক থেকে নতুন নতুন কোনও সুযোগ আসতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। ভালো মুনাফা লাভ হবে। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে। আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হবে। আটকে থাকা টাকা হাতে আসবে। বৈবাহিক সম্পর্কের দিক থেকে সময় খুব ভালো।
কন্যা
কেরিয়ারের দিক থেকে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পারেন। মানসিক শান্তি পেতে পারেন। টাকা পয়সা লাভের যোগ রয়েছে। আপনার চাকরিতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। মানসিক শান্তি পাবেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে ভালো ভারসাম্য থাকবে। স্বাস্থ্য ভালোর দিকে যাবে।
মকর
বিভিন্ন কাজের দিক থেকে সাফল্য পেতে পারেন। ভবিষ্যতের জন্য ভালো কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। চাকরিরতদের জন্য ভালো ফলদায়ী সময় এইটি হতে পারে। আপনার কাজে অফিসের বস প্রসন্ন হতে পারেন। ব্যবসার দিক থেকেও সময় ভালো। ভবিষ্যতের জন্য টাকা সঞ্চয় করায় সফল হবেন। সম্পর্কে খুশি আনন্দ থাকবে, স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
