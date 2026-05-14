    Lucky Zodiac Signs: মিথুনে শুক্রের এন্ট্রি, শনি জয়ন্তীর আগে কপাল খুলতে চলেছে কাদের?

    মিথুন রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট, শনির জয়ন্তীর আগে গ্রহের গতিবিধি, কোন রাশি উপকার করবে?

    Published on: May 14, 2026 3:04 PM IST
    By Sritama Mitra
    শুক্র হলেন বৃষ এবং তুলা রাশির অধিপতি। মিথুন রাশির অধিপতি হলেন বুধ। শুক্র কেবল বিলাসিতা এবং সুখ দেয় না, তারা ভারসাম্য, স্থিতিশীলতা, সৌভাগ্যও দেয়। শুক্রের ট্রানজিট খুব গুরুত্বপূর্ণ । যদি আপনার শুক্র শক্তিশালী হয়, তবে বিনা প্রচেষ্টায় আপনার জীবনে সুখকর প্রেম আসবে। আপনি আপনার সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবেন। খারাপ হলে সম্পর্কের সমস্যা হবে।

    মিথুন রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট, শনির জয়ন্তীর আগে গ্রহের গতিবিধি, কোন রাশিচক্রটি উপকার করবে?
    শনি জয়ন্তী ১৬ মে উদযাপিত হতে চলেছে। দিনটি শনি অমাবস্যাও। এমতাবস্থায় শনি জয়ন্তীর তিনদিন আগে গ্রহের গতিবিধি শুরু হয়ে গেছে। অনেক গ্রহ একের পর এক একই রাশিচক্রে যাচ্ছেন, যা অনেক রাশির জন্য পরিবর্তন আনবে। প্রথমত, শুক্র মিথুন রাশিতে যাচ্ছেন, আজ ১৪ মে, তার আগে, ১৩ মে, মঙ্গল ইতিমধ্যে এই রাশিতে এসেছেন। এর পরে, ১৫ মে, বুধ বৃষ রাশিতে যাচ্ছেন, এর সাথে, ১৫ মে, সূর্যও বৃষ রাশিতে যাচ্ছেন। মিথুন রাশির এই রাশিচক্রে শুক্রের প্রবেশ খুব ফলপ্রসূ বলে মনে করা হবে। একই সময়ে, এই রাশিচক্রের বুধ এবং সূর্যের সংমিশ্রণ থেকে অনেক রাশিচক্র উপকৃত হবে। এখন অনেক বড় গ্রহ বৃষ রাশিতে থাকবে এবং শুক্র মিথুন রাশিতে থাকবে। সুতরাং, গ্রহগুলির সংমিশ্রণ খুব বিশেষ হতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে কোন রাশিচক্র উপকার করবে, জেনে নিন।

    মিথুন রাশির জন্য এই সময়ে ভাল। এই রাশির লোকদের জন্য সময়টি ভাল, এই সময়ে অর্থ পাওয়া যাবে, প্রেম জীবনও দুর্দান্ত হবে। শুক্র এই রাশিতে আসার সাথে সাথে আপনাকে বিচার এবং বিলাসিতা উভয় ক্ষেত্রেই শক্তিশালী দেখাবে।

    বৃষ রাশির জন্যও একটি ভাল যোগ রয়েছে, যদি সূর্য এবং বুধ এই রাশিতে আসে তবে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, সময়টি আপনার পক্ষে ভাল, অনেক উপায়ে আপনি এই দুটি গ্রহ এবং শুক্রের সুবিধা পাবেন, যা আর্থিক অবস্থা ভাল করে তুলবে।

    কর্কট এবং মেষ রাশির জন্য এই যোগ থেকে ভাল উপকারের সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে স্বীকৃতি পাবেন, আপনি একটি শক্তিশালী অবস্থানে থাকবেন এবং আপনার জন্য ভাল সুযোগ রয়েছে।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

