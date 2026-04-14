    Poila Boishakh 2026: পয়লা বৈশাখ ২০২৬র পরদিন থেকেই সুখের সময় শুরু! কপাল খুলছে মেষ সহ কাদের?

    শুক্রাদিত্য যোগে লাভ পাবে কোন কোন রাশি!

    Published on: Apr 14, 2026 4:34 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই নববর্ষ। বাংলার ক্যালেন্ডারে পড়বে ১৪৩৩ সাল। বাংলা বছরের প্রথম দিনটি পয়লা বৈশাখ হিসাবে বাংলার ঘরে ঘরে উদযাপিত হয়। দিনভর মিষ্টিমুখ দিয়ে চলে উদযাপন। বাঙালির পাতে পড়ে নানান রকমের পদ, চলে ভুরিভোজ। আর এই পয়লা বৈশাখের দিনটি চলতি বছর ২০২৬ সালে পড়েছে বুধবার। ১৫ এপ্রিল ২০২৬র পরদিন ১৬ এপ্রিল রয়েছে বৈশাখের অমাবস্যার তিথি শুরুর সময়। এই ১৬ এপ্রিল, শুক্রদেব কৃতিকা নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। তাতে লাভের মুখ দেখবেন বহু রাশির জাতক জাতিকারা। শুক্র, ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত কৃতিকা নক্ষত্রে থাকবেন। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখবেন।

    সূর্যের নক্ষত্রে শুক্রের গোচরে পয়লা বৈশাখের পরদিন থেকেই লাভ ৩ রাশির।
    সিংহ

    চাকরিরতদের জন্য এই সময়কাল খুবই লাভদায়ী। নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বেতন বৃদ্ধি, পদন্নোতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় জড়িত লোকজনরা বিভিন্ন দিক থেকে লাভ পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষা যাঁরা পেতে চাইছেন, তাঁরা এই সময় ভালো কোনও লাভ পাবেন। গাড়ি বা সম্পত্তি কিছু আসতে পারে। বাবা অথবা পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে কোনও বড় সমর্থন পেতে পারেন। মানসিক শান্তি পেতে পারেন।

    মেষ

    শুক্র কৃতিকা নক্ষত্রে যেতেই এই রাশি বিশেষ লাভ পেতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ এবার সম্পন্ন হতে পারে। জাতক জাতিকার ব্যক্তিত্বে আলাদা উজ্জ্বলতা আসবে। অনেক পার্থিব সুখ শান্তি পেতে পারেন। আপনার কথা অনেককে ভালো লাগাতে পারে। তাঁরা আপনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে। ভবিষ্যতের জন্য ভালো হতে পারে। আপনার আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে। দাম্পত্য জীবন ভালো কাটবে। ব্যবসায় লাভ পেতে পারেন।

    ধনু

    ইতিবাচকভাবে আপনার উন্নতি হবে। নতুন চিন্তা ভাবনা আপনার মাথায় আসবে। নতুন আইডিয়া আসতে পারে, যা আপনাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য দিতে পারে। প্রেমের জন্য এই সময়কাল ভালো। প্রেম জীবনে দেখতে পাবেন উন্নতি। আর্থিক পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে। তবে দাম্পত্য জীবনকে একটু যত্নে সামলাতে হবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

