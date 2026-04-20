Shukra Gochar: ১৪ মে পর্যন্ত সময় ভালো! মকর সহ বহু রাশির কপাল খুলে দিতে চলেছেন শুক্র

Shukra Gochar: ১৪ মে পর্যন্ত সময় ভালো! মকর সহ বহু রাশির কপাল খুলে দিতে চলেছেন শুক্র
শুক্র বৃষ রাশিতে প্রবেশ করতেই মালব্য যোগ তৈরি হবে।
Shukra Gochar lucky zodiac signs: শুক্রকে বিলাসিতার কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র গ্রহের শুভ অবস্থান জীবনে সুখ, সম্পদ এবং প্রেম বাড়ায়। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, শুক্র গ্রহ, ১৯ এপ্রিল রবিবার বিকেল ০৩:৫১ মিনিটে বৃষ রাশিতে প্রবেশ করেছে। বৃষ রাশির শাসক গ্রহ হলেন শুক্র। এই পরিস্থিতিতে, শুক্র বৃষ রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মলব্য রাজযোগ গঠিত হয়েছে। শুক্র ১৯ এপ্রিল থেকে ১৪ মে সকাল ১০:৫৬ মিনিটে তার নিজস্ব রাশিচক্রে বসতে চলেছে। শুক্রের এই বৃষ রাশির ট্রানজিট কিছু রাশিচক্রের জন্য ভাল দিনের সূচনা চিহ্নিত করতে পারে।
মালব্য রাজ যোগ কখন গঠিত হয়?
যখনই শুক্র তার নিজস্ব চিহ্ন বা উচ্চ রাশিতে সঞ্চারিত হয়, তখনই মালব্য রাজ যোগ গঠিত হয়। শুক্র যখন কেন্দ্র ঘরে থাকে বা ১ম, ৪র্থ, ৭ম, ১০ তম ঘরে থাকে, তখন মলব্য রাজ যোগ গঠিত হয়। ১৪ মে পর্যন্ত সময়টি বহু রাশির জন্য উপকারী হবে।
কর্কট
বৃষ রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট কর্কট রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে অনেক নতুন কাজ পেতে পারেন, যা আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি প্রশংসার পাত্র হবেন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। দাম্পত্য জীবনও মধুর থাকবে।
মকর
বৃষ রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট মকর রাশির মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধির পরিবেশ থাকবে। প্রতিটি কাজেই সাফল্য পাবেন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। আপনার ক্যারিয়ারে আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রশংসিত হবে। তারা সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনাও তৈরি করছে।
কন্যা
কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা বৃষ রাশিতে শুক্র ভ্রমণ করে শুভ ফলাফল পেতে পারেন। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবনে রোমান্স বজায় থাকবে। বছরের পর বছর ধরে থেমে থাকা কাজ গতি পাবে। ব্যাংকিং, রাইটিং এবং মার্কেটিং সেক্টরের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা কিছু ভাল খবর পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More