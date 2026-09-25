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shukra asta: শুক্র গিয়েছেন অস্ত!৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৪ রাশিতে বাম্পার লাভ, লাকির লিস্ট লম্বা

শুক্র যেতে চলেছেন অস্ত। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।

Published on: Sep 25, 2026, 16:00:27 IST
By Sritama Mitra
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শুক্র ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ অস্ত গিয়েছেন এবং প্রায় ৩৭ দিনের জন্য থাকবে। এই অবস্থায় শুক্রদেব, ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত থাকবেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র অস্ত যাওয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কয়েক দিনের জন্য, যখন শুক্র সূর্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছায় বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে এই ঘটনাকে শুক্র অস্ত বলা হয়।

শুক্র গিয়েছেন অস্ত!৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৪ রাশিতে বাম্পার লাভ, লাকির লিস্ট লম্বা
শুক্র গিয়েছেন অস্ত!৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৪ রাশিতে বাম্পার লাভ, লাকির লিস্ট লম্বা

শুক্রকে সম্পদ, বৈভব এবং ঐশ্বর্য ইত্যাদির উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যখন শুক্র অস্ত যায়, তখন তাদের শক্তি বা প্রভাব হ্রাস পায় বা দুর্বল হয়ে যায়, যা তাদের শুভ প্রভাবগুলি হ্রাস করে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে শুক্র প্রতিটি রাশিচক্রের জন্য শুভ প্রভাব হ্রাস করবে না। কিছু রাশিচক্রের জন্য, উদীয়মান অবস্থায় শুক্রের প্রভাবকে ভাল বলে মনে করা হয় না। এমন পরিস্থিতিতে, যখন শুক্র অস্ত যায়, তখন এই রাশিচক্রগুলি উপকারী ফলাফল পায়। জেনে নিন কোন রাশিগুলির জন্য শুক্রের অস্ত সুখ আনবে।

কর্কট: শুক্র আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে। এই সময়ে, আপনার অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস পাবে এবং সঞ্চয়ের উপর জোর দেওয়া হবে। পারিবারিক মতপার্থক্যের অবসান দেখা যাবে। আপনি যদি ঋণ বা কোনও পুরানো বিরোধের সাথে লড়াই করছেন তবে শুক্রের সময়কালে স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। গোপন শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় এবং আকস্মিক আর্থিক লাভের সাথে। এই সময়ে, আপনার স্বাস্থ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

সিংহ : শুক্র সিংহ রাশির কর্মক্ষেত্রে বাধা বা বাধা দূর করতে পারে। আপনার ক্যারিয়ারে সাফল্য অর্জন করা হবে। আপনি অফিসে চলমান রাজনীতি থেকে মুক্তি পাবেন এবং সহকর্মীদের সাথে উত্তেজনা শেষ হতে পারে। আপনার সম্মান বাড়বে। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থান শক্তিশালী। অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি সঠিক প্রমাণিত হতে পারে।

ধনু: ধনু রাশির লোকেরাও শুক্রের সুবিধা পাবেন। এই সময়ে, আপনার অত্যধিক ব্যয় রোধ করা যেতে পারে, যা আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের কারণে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা যেতে পারে। বিদেশে কাজে সাফল্য অর্জন করা হবে। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ সফল হবে। সঞ্চয়েও আপনি সফল হবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি বিরোধ থেকে মুক্তি পাবেন। আদালত বা লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে আসতে পারে।

মীন: মীন রাশির লোকেরা শুক্র সেটের সুবিধা পাবেন। এই সময়ে, পুরানো আটকে থাকা কাজগুলি গতি অর্জন করতে পারে। বিনিয়োগ থেকে অপ্রত্যাশিত লাভের লক্ষণ রয়েছে। প্রিয়জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আপনি জমি, বিল্ডিং বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু ভাল খবর আসলে মন খুশি হবে। যারা ব্যবসা করছেন তারা সম্প্রসারণে সাফল্য পেতে পারেন। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং মানসিক স্বস্তি দেওয়া হবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shukra Asta: শুক্র গিয়েছেন অস্ত!৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ৪ রাশিতে বাম্পার লাভ, লাকির লিস্ট লম্বা

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