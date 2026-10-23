Shukra Gochar: শুক্রের গোচরে একঝাঁক রাশির প্রাপ্তি তুঙ্গে!৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেষ সহ লাকি বহু
চিত্রা নক্ষত্রে গোচর করতে চলেছেন শুক্র যাচ্ছেন, কাল থেকে ৪২ দিন ৫ রাশির শুভ ফল আসবে। এমনই আভাস জ্যোতিষমতে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনকে একটি খুব প্রভাবশালী জ্যোতিষশাস্ত্রিক ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং ঐশ্বর্যের কারণ। শুক্র ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এর ভোরে স্বাতী নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে চিত্রা নক্ষত্রে আসবে এবং ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬ এ প্রায় ৪২দিন এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে।
চিত্রা নক্ষত্রের অধিপতি মঙ্গল। চিত্রা নক্ষত্রে এসে শুক্র, মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত তার ভিন্ন প্রভাব ফেলবে। কিছু ভাগ্যবান রাশিচক্রের জন্য, মঙ্গলের চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের ট্রানজিট উপকারী প্রমাণিত হবে। এই সময়ে, এই রাশিচক্রগুলি ক্যারিয়ারের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, আয়ের নতুন উৎস এবং সুসংবাদ পেতে পারে। শুক্র ট্রানজিটের সাথে জ্যোতিষী নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের কাছ থেকে কোন রাশির চিহ্নগুলি ভাগ্য ঘুরিয়ে দেবে তা দেখে নিন।
মেষ রাশি: শুক্র নক্ষত্রের পরিবর্তন আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে মেষ রাশির জন্য উপকারী হতে পারে। এই সময়ে, দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। ব্যবসা বা কোনও নতুন কাজ শুরু করার সুযোগ থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।
কর্কট: কর্কট রাশির জাতকদের জন্য, শুক্র নক্ষত্র পরিবর্তনের সময় ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায়ের অগ্রগতি হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনার দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। আপনি চাকরিতে কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফলাফল পাবেন। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায় সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা সফল হবে।
কন্যা রাশি: কন্যা রাশির আত্মবিশ্বাস বাড়বে। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। আর্থিক লাভ হবে। বাবার সহায়তায় আর্থিক অগ্রগতি মিস করা যেতে পারে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। মানসিক চাপ দূর হবে এবং স্বাস্থ্যের ভাল পরিবর্তন হতে পারে।
তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা আটকে থাকা কাজে গতি পেতে পারেন। অর্থের মাধ্যমে নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। ব্যবসায় সুবিধা পেতে পারেন। আপনি এমন কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন যার সুবিধা চাকরি বা ব্যবসায় পাওয়া যাবে। আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। বাড়িতে শুভ কাজ হতে পারে।
ধনু রাশি: মীন রাশির লোকদের জন্য, শুক্র নক্ষত্র ট্রানজিট সম্পদ এবং চাকরিতে ভাল ফলাফল আনতে পারে। এই সময়ে আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। ভ্রমণ উপকারী হতে পারে। শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।
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- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More