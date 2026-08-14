শুক্র প্রবেশ করবে মঙ্গলে! ২৫ আগস্ট থেকে একঝাঁক রাশিতে সুসময় শুরু হচ্ছে

শুক্র প্রবেশ করবে মঙ্গলে! ২৫ আগস্ট থেকে একঝাঁক রাশিতে সুসময় শুরু হচ্ছে
শুক্র, চন্দ্রগ্রহণের আগে মঙ্গলের চিত্রা নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। চিত্রা নক্ষত্রে শুক্রের আগমনের সাথে সাথে কিছু রাশিচক্রের রাশি ভাল সময় কাটাতে শুরু করবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে সম্পদ, সম্পদ, জাঁকজমক এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র ২৫ আগস্ট ২০২৬ এ দুপুর ১২:৫৫ টায় চিত্রা নক্ষত্রে যাওয়ার কথা রয়েছে এবং ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবে। বছরের দ্বিতীয় এবং শেষ চন্দ্রগ্রহণ ২৮ আগস্ট, ২০২৬ এ শ্রাবণ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হবে। চন্দ্রগ্রহণের আগে শুক্র, চিত্রা নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তিত হবে। চিত্র নক্ষত্রের অধিপতি হলেন মঙ্গল। মঙ্গলের চিত্র নক্ষত্রে শুক্রের ট্রানজিট সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে।
মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে শুক্রের ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের বস্তুগত আরাম, অ্যাডভেঞ্চার এবং সৃজনশীলতাকে উন্নীত করবে। শুক্র নক্ষত্র ট্রানজিটের প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর থাকবে, তবে এই নক্ষত্র পরিবর্তনটি ৪ টি রাশির জন্য খুব বিশেষ হবে। শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা জেনে নিন।
মেষ: শুক্র নক্ষত্রের পরিবর্তন মেষ রাশির জন্য ভাল হবে। এই সময়ে, আপনি কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির সম্ভাবনা পাচ্ছেন। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে মন খুশি হবে। আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের সুযোগ পেতে পারেন। অর্থের নতুন পথ খুলবে এবং অংশীদারিত্বের কাজে সাফল্য অর্জিত হবে। সরকারি যন্ত্রপাতি সহযোগিতা করবে।
বৃষ: বৃষ রাশির লোকদের জন্য নতুন অর্জন অর্জন করা হবে, শুক্র নক্ষত্রের ট্রানজিট ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে ভারসাম্য আনবে। এই সময়ে, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সফল হতে পারেন। ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে থাকবেন। শক্তির স্তর বৃদ্ধি পাবে, আপনাকে একবারে একাধিক কাজ সম্পাদন করতে সাফল্য অর্জন করতে দেয়। প্রেম জীবন ভালো হবে। যারা চাকরি করেন তারা নতুন অর্জন পেতে পারেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারে।
তুলা - মানসিক চাপ দূর হবে তুলা রাশির জন্য শুক্রের চিত্র নক্ষত্র ট্রানজিট ভাল ফলাফল দেবে। এই সময়ে আপনার মানসিক চাপ দূর হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের গভীরতা থাকবে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। আয় বৃদ্ধির ভালো সুযোগ থাকবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায় অগ্রগতি হতে পারে।
বৃশ্চিক - আপনি চাকরিতে নতুন সুযোগ পাবেন, বৃশ্চিক রাশির লোকেরা শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের কারণে চাকরিতে পরিবর্তনের জন্য ভাল সুযোগ পেতে পারেন, যার পুরো সুবিধা আপনি নেবেন। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে। অর্থের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। চাকরিতে আপনার কঠোর পরিশ্রম অনুসারে ফলাফল পেয়ে আপনি খুশি হবেন। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More