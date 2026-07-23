Lucky Zodiac Signs: ২৯ জুলাই গুরুপূর্ণিমা ২০২৬! সূর্য যাচ্ছেন উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে, কপাল খুলবে বহু রাশির
গুরু পূর্ণিমার দিন শুক্রের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। কোন রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়বে?
শুক্রের ট্রানজিট ২৯ জুলাই অর্থাৎ গুরু পূর্ণিমার দিন হতে চলেছে। এই দিন, শুক্র সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জে চলে যাবে। এটি অনেক রাশিচক্রের জন্য ভালো সময় আনবে।
২৯ জুলাই, ২০২৬-এ, শুক্র পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র ছেড়ে উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। কোন রাশিচক্রের জন্য সমৃদ্ধি সাফল্যের সম্ভাবনা হয়ে উঠবে, তা দেখে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, আপনি সূর্য এবং শুক্রকে আত্মবিশ্বাস, সরকারী সুবিধা, পিতা এবং অহংকার এবং কর্তৃত্বের উপাদান এবং প্রেম, সৌন্দর্য, জাঁকজমক, বিলাসিতার একটি উপাদান হিসাবে বুঝতে পারেন। এই দুজন যখন একে অপরের প্রভাবে আসে, তখন মানুষ সৃজনশীল ক্ষেত্র এবং পেশাগত জীবন যেমন যোগাযোগ, ফ্যাশনে সাফল্য পান, তবে কিছু লোকের অহংকার সম্পর্কিত সমস্যাও থাকে। বিশেষ করে প্রেম জীবনে এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকারে আসবে?
বৃষ
বৃষ রাশির ফলাফলের জন্য ভগবান শুক্র কী নিয়ে আসবেন শুক্র এই রাশির প্রভু, তাই এই রাশির লোকেরা কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। পেশাগত জীবনে, আপনার সিদ্ধান্তগুলি আগের চেয়ে ভাল হবে এবং আপনি পরিবারে শান্তি এবং সুখ পাবেন। স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে ভালো থাকবে।
সিংহ
শুক্র, সিংহ রাশির রাশির জন্যও ভাল সময় নিয়ে আসবে। সূর্যের প্রভাবের কারণে, চাকরিতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সহায়তার কারণে, পিতার সাথে ভাল সম্পর্কের কারণে আপনি সম্পত্তির সুবিধা পেতে পারেন। আত্মবিশ্বাসের কারণে পেশাগত জীবনে নতুন দায়িত্ব বা পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
তুলা
এই রাশিচক্রের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ব্যবসাও আপনাকে সুবিধা দেবে, চাকরিতেও আপনি প্রশংসিত হবেন। টাকা কোথাও আটকে থাকলে তা ফেরত দেওয়া যাবে। স্ত্রীর জন্য একটু তর্ক হবে, তবে ফের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।
কন্যা
শুক্র, কন্যা রাশির জন্য ভাল যোগ নিয়ে আসছেন, কিছু ভাল খবর রয়েছে, দেশের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। সঞ্চয় আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ভাল যোগ রয়েছে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More