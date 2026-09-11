Shukra Transit Lucky Zodiac signs: ৫৭ দিনের জন্য হতে চলেছে শুক্রের গোচরে লাভ! ৭ রাশি ভাগ্যবান
আগামী ৫৭ দিন মোট ৭ টি রাশির জন্য খুব ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে চলেছে। তুলা রাশিতে বসে থাকা শুক্র গ্রহ এই রাশিচক্রের সর্বাঙ্গীন সুবিধা দেবে। এই ৭ টি ভাগ্যবান রাশিচক্র কী জানেন?
২ সেপ্টেম্বর, শুক্র তুলা রাশিতে ভ্রমণ করেছেন। এর আগে শুক্র কন্যা রাশিতে ছিলেন। মোট ৭ টি রাশিচক্র এই ট্রানজিটের সুবিধা পেতে চলেছে। এই রাশিচক্রগুলি আজ থেকে প্রায় ৫৭ দিনের জন্য এই পরিবর্তনের সুবিধা পাবে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই ট্রানজিটের মাধ্যমে, ৬ নভেম্বর পর্যন্ত, এই রাশিচক্রের চিহ্নগুলি তাদের প্রেম জীবন, অর্থের অবস্থা, চাকরি এবং ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্র গ্রহকে এর কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় বিলাসিতা, প্রেম, সম্পর্ক এবং অর্থ। এমন পরিস্থিতিতে, যখন শুক্র তুলা রাশিতে এসেছেন, তখন এটি কিছু রাশিচক্রের জন্য উপকারী চুক্তি হিসাবে প্রমাণিত হবে।
এই ৭ টি রাশিচক্র কী তা জানেন? শুক্র ট্রানজিট থেকে ৭ টি রাশির উপকার -
মেষ রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা আগামী ৫৭ দিনের জন্য শুক্র ট্রানজিট থেকে প্রচুর উপকার পাবেন। আপনি চাকরিতে একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভ হবে। এরই মধ্যে, আপনি যা স্বপ্ন দেখেছেন তা ঘটবে। সম্পর্কের মধ্যে আগের চেয়ে আরও বেশি বোঝাপড়া হবে। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যা শেষ হবে।
শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কর্কটের উপর কীভাবে পড়বে?
চন্দ্র রাশির কর্কট রাশির লোকেরা এই ট্রানজিট থেকে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। আরাম-সুবিধার জন্য ব্যয় হবে। অফিসে কাজ প্রশংসিত হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি ভাল চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন। এর সাথে বাড়ির পরিবেশও ভাল হবে। আর্থিক অবস্থাও উন্নত হতে দেখা যাবে।
কন্যা রাশিতে শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
এই রাশির লোকেরাও শুক্র ট্রানজিট থেকে প্রচুর সুবিধা পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে এটি পাবেন। এর মধ্যে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। সঞ্চয় সঠিকভাবে করা হবে। আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে। নতুন উপার্জনের সুযোগ পাওয়া যাবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তারাও একটি ভাল সুযোগ পাবেন। প্রেম জীবনের উন্নতি দেখা যাবে।
তুলা রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কীভাবে পড়বে?
যদি শুক্র তুলা রাশির রাশিতে স্থানান্তরিত হয়, তবে এই রাশির লোকেরা আরও উপকৃত হবেন তা অনিবার্য। এই রাশির জন্য পরবর্তী ৫৭ দিন খুব বিশেষ। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং এর সাথে ব্যক্তিত্বেরও উন্নতি হবে। এর মধ্যে সম্পর্কও শক্তিশালী হবে। একই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে।
শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কুম্ভের উপর কীভাবে পড়বে?
কুম্ভ রাশির লোকেরা এই ট্রানজিট থেকে উপকৃত হতে পারেন। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শেষ হবে। কাজে স্থিতিশীলতা থাকবে। ব্যবসায়ীদের যে কোনও চুক্তিতে ফাটল দেখা যেতে পারে। বিনিয়োগের কথা ভাবা যেতে পারে, আপনি সুবিধা পাবেন। পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে ব্যয় হবে।
মকর রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
শুক্রের এই ট্রানজিট মকর রাশির জীবনে ভাল সুযোগ নিয়ে আসবে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা নতুন নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবেন। এদিকে, ধীরে ধীরে আটকে থাকা কাজগুলিও সম্পূর্ণ হবে। খরচ থাকবে, কিন্তু সঞ্চয়ের সঙ্গে সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।
ধনু রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কীভাবে পড়বে?
ধনু রাশির জন্য, শুক্রের এই পরিবর্তন উপার্জন এবং সম্পর্কের দিক থেকে খুব আশ্চর্যজনক হবে। আয়ের নতুন উৎস পাওয়া যাবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অর্থের কারণে সৃষ্ট উত্তেজনা হ্রাস পাবে। সঙ্গীর সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More