Shukra Gochar: ২২ নভেম্বর পর্যন্ত বৃষ, ধনু সহ একঝাঁক রাশির সমৃদ্ধির ভাগ্য তুঙ্গে! কৃপা করবেন স্বয়ং শুক্র

Shukra Gochar: ২২ নভেম্বর পর্যন্ত বৃষ, ধনু সহ একঝাঁক রাশির সমৃদ্ধির ভাগ্য তুঙ্গে! কৃপা করবেন স্বয়ং শুক্র
শুক্রের কৃপায় একাধিক রাশির ভাগ্য খুলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত।
শুক্র, ৬ নভেম্বর ২০২৬ কন্যা রাশিতে প্রবেশ করেছে। কন্যা হল বুধের রাশি, এই পরিস্থিতিতে, এই গোচর হবে লাভদায়ী। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, শুক্র, ২২ নভেম্বর পর্যন্ত কন্যা রাশিতে ভ্রমণ চালিয়ে যাবে, অর্থাৎ এটি পরবর্তী ১১ দিন এখানে থাকবে। এর পরে, শুক্র নিজের রাশি তুলা রাশির দিকে যাবে।
তবে, এর আগে, শুক্রের কৃপা মোট ৫ টি রাশির উপর পড়তে চলেছে। পণ্ডিতজির মতে, এই ট্রানজিট বৃষ, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক এবং ধনু রাশিকে অনেক সুবিধা দেবে।
বৃষ
২২ নভেম্বর পর্যন্ত শুক্র ট্রানজিট থেকে অনেক স্বস্তি পেতে চলেছে। অর্থের সমস্যার অবসান হবে। শক্তিশালী আর্থিক অবস্থার কারণে আপনি প্রতিটি কাজে আগ্রহী হবেন। যদি কোনও অর্থ দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে তবে তা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। আপনি আপনার সঙ্গীকেও সময় দিতে সক্ষম হবেন। ব্যবসায়ীরা পুরানো যোগাযোগের মাধ্যমে বড় সুবিধা পেতে চলেছেন। প্রেম জীবনে ভাল পরিবর্তন দেখা যাবে।
সিংহ
২২ নভেম্বরের মধ্যে, সিংহ রাশিও তাদের জীবনে অনেক ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আর্থিক বিষয়ে সবকিছু অনুকূলে দেখা যাবে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোথাও অর্থ বিনিয়োগের কথা ভাবছেন তবে এখনই সঠিক সময়। তবে বড় পরিমাণ বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। তাড়াহুড়ো করে কোনও ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। যারা কাজটি করেন তারা তাদের সিনিয়রদের কাছ থেকে ভাল দিকনির্দেশনা পাবেন। ব্যয় এবং সঞ্চয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হবে।
কন্যা
শুক্রের এই ট্রানজিট থেকে অনেক সুবিধা পাবেন। এই রাশির মানুষের জন্য, শুক্রের এই ট্রানজিট প্রতিটি অর্থে বিশেষ হতে চলেছে। যদি অন্য কোনও ব্যক্তিত্ব থাকে যা উন্নতি করবে, তবে এই সময়ের মধ্যে যোগাযোগের দক্ষতা আরও উন্নত হবে এবং জিনিসগুলির প্রভাব মানুষের উপর স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। যদি ব্যবসায় কোনও নতুন প্রকল্প শুরু হয়, তবে কোনও পুরানো পরিকল্পনা থেকে লাভের লক্ষণ দেখা যাবে। আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি হবে। আপনি একটি নতুন চাকরির অফারও পেতে পারেন।
বৃশ্চিক
২২ নভেম্বরের আগে অর্থের দিক থেকে স্বস্তি পাবেন। আপনি যদি আগে কোনও বিনিয়োগ করে থাকেন তবে এখন এটি থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কাজটি বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে তা গতি পাবে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাওয়া যাবে। যদিও এটি চাপও আনবে, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে খুব ভাল হবে। অংশীদারের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে এবং ভাল সময় কাটবে। উপার্জন এবং ব্যয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য তৈরি হবে। অর্থের অভাবে জিনিসগুলি আটকে যাওয়ার পরিস্থিতি এখন অনেকাংশে হ্রাস পাবে।
ধনু
এই ট্রানজিট ধনু রাশির জন্য নতুন সুযোগ আনতে পারে। আপনি কিছু নতুন লোকের সাথে দেখা করতে পারেন যারা ভবিষ্যতে কাজে আসবেন। কর্মরত ব্যক্তিরা কাজের চাপ কম অনুভব করবেন। আপনি একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আটকে থাকা সমস্ত কাজ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ যদি থাকে তবে মন খুশি হবে। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে একটি ভাল সময় কাটাবে। ব্যক্তিগত থেকে পেশাদার জীবনে, শুক্রের এই ট্রানজিট অনেক সুবিধা প্রদান করবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More