Shukra Ketu Yuti: সৌভাগ্যের ফোয়ারা মিথুন সহ একঝাঁক রাশিতে! শুক্র, কেতুর যুতিতে লাকি কারা?

Shukra Ketu Yuti: সৌভাগ্যের ফোয়ারা মিথুন সহ একঝাঁক রাশিতে! শুক্র, কেতুর যুতিতে লাকি কারা?
শুক্র, সিংহ রাশিতে আসবে এবং কেতুর প্রভাবের অধীনে আসবে। এর সাথে, তারা অনেক রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে।
শুক্র ৪ জুলাই ট্রানজিট করছে। শুক্র কেতুর রাশিতে চলে যাচ্ছে। শুক্র সিংহ রাশিতে ট্রানজিট করবে এবং এটি অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল যোগ তৈরি করবে। শুক্র সিংহ রাশির কাছে যাচ্ছেন, কেতু ইতিমধ্যে এই রাশিতে বসে আছেন, এমন পরিস্থিতিতে শুক্রও কেতুর ছায়ায় আসবেন।
সিংহ রাশির অধিপতি হলেন সূর্য, এমন পরিস্থিতিতে কেতু, শুক্র এবং সূর্যের যুতি হবে। কেতু এবং রাহু উভয়ই ছায়া গ্রহ। কেতু হল নীচের অংশ এবং রাহু তার ধড়। কিন্তু কেতু রাহুর মতো সব নষ্ট করে না। এটি যে ঘরে বসে থাকে, সেই অবস্থা অনুযায়ী কাজ করে। যখন কেতু এবং শুক্র একত্রিত হন, তখন তারা তাদের সম্পর্কের মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবে সংযুক্ত হন। কেতু আপনাকে আধ্যাত্মিকতার সাথে সংযুক্ত করবে এবং শুক্র আপনাকে সম্পর্কের দিকে নিয়ে যাবে। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কেতু আপনাকে আলাদা করতে পারে। এই দুজনের মধ্যে সম্পর্কের কারণে মানুষ বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারে। শুক্র এমন একটি গ্রহ যা আপনার জীবনে প্রেম, সৌন্দর্য, সম্প্রীতি এবং সুখের সংমিশ্রণ ঘটায়। এটি আপনাকে একে অপরের সমন্বয়, ভারসাম্য এবং প্রকাশ করতে শেখায়। কেতু, রাহুর যুতিতে কারা লাকি, দেখে নিন।
মিথুন রাশির জন্য কী কী উপকারিতা?
মিথুন রাশির মানুষের জন্যও সময় ভালো থাকবে। কেতু এবং শুক্রের কারণে, আপনার কথাগুলি মানুষের উপর প্রভাব ফেলবে, লোকেরা আপনাকে অনুসরণ করবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন।
তুলা রাশির জন্য কী কী উপকারিতা?
তুলা রাশির জাতক-যুবতীরা চাকরিতে ভালো ফল পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা আপনার জন্য ভাল হতে পারে। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে তবে আপনি টাকা ফেরত পেতে পারেন। বিষয়গুলো আপনার জন্য ইতিবাচক হবে।
ধনু রাশির জন্য কী কী উপকারিতা?
ধনু রাশির জন্য প্রেম জীবনে ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটাতে সক্ষম হবেন। আপনার পিতার সম্পত্তি থেকে আপনি উপকৃত হবেন। আপনার দেশের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More