Shukra Gochar: রাহুর নক্ষত্রে যাবেন শুক্র! একঝাঁক রাশির ভাগ্যে সুখের ফোয়ারা আসছে

Shukra Gochar: রাহুর নক্ষত্রে যাবেন শুক্র! একঝাঁক রাশির ভাগ্যে সুখের ফোয়ারা আসছে
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর চিত্র নক্ষত্র ছেড়ে স্বাতী নক্ষত্রে যাবেন এবং ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে সম্পদ, সম্পদ, জাঁকজমক, বিলাসিতা এবং ঐশ্বর্যের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্র ২ সেপ্টেম্বর তার নিজস্ব রাশি তুলা রাশিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করতে চলেছেন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর চিত্র নক্ষত্র ছেড়ে স্বাতী নক্ষত্রে যাবেন এবং ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবেন। স্বাতী নক্ষত্রের প্রভু হলেন রাহু। সমস্ত ১২ টি রাশিচক্র রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জে শুক্রের ট্রানজিট দ্বারা প্রভাবিত হবে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেছেন যে শুক্রের ট্রানজিট কোনও রাশির জন্য খুব খারাপ নয়। শুক্র রাহুর স্বাতী নক্ষত্রে আসবেন এবং শুক্র কিছু রাশির চিহ্নকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। এই রাশির ভাগ্যের উত্থানের সাথে সাথে সম্পদ অর্জন করা যেতে পারে। কোন রাশির জন্য শুক্রের নক্ষত্র পরিবর্তন উপকারী হবে তা জানুন।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা শুক্রের ট্রানজিট থেকে ভাল ফলাফল পাবেন। চাকরি করা কিছু লোক তাদের কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেন। পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এই সময়টি খুব ভাল হবে। যারা ব্যবসা করছেন তারা ভাল ফলাফল পাবেন। অংশীদারিত্ব আর্থিক লাভ আনতে পারে। আটকে থাকা কাজটি গতি অর্জন করবে। কিছু ভাল খবর পাওয়া যেতে পারে।
কর্কট: কর্কট রাশির জন্য শুক্র নক্ষত্রের পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে পারে। এই সময়ে আপনার অর্থের অবস্থায় ভাল পরিবর্তন আসতে পারে। বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে। আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। আপনি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবেন। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি বৈষয়িক আনন্দ ব্যাপকভাবে উপভোগ করবেন। আপনি যে কাজেই হাত রাখবেন না কেন, আপনি সাফল্য অর্জন করবেন। প্রেমের সম্পর্ক শক্তিশালী হবে। আপনি মানসিক শান্তি অনুভব করবেন। পারিবারিক সুখ বাড়বে এবং আপনি সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে।
তুলা রাশি: শুক্রের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন তুলা রাশির বাসিন্দাদের জন্য দুর্দান্ত ফলাফল দিতে পারে। স্বাতী নক্ষত্রে শুক্রের আগমন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। বীরত্ব ফল বয়ে আনবে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। আপনার প্রিয়জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কিছু ভাল খবর পেয়ে মন খুশি হবে। আপনি অফিসে আপনার দক্ষতা বা নেতৃত্বের গুণমান দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন।
কুম্ভ রাশি: কুম্ভ রাশির জন্য, শুক্র নক্ষত্র ট্রানজিট উপকারী বা শুভ সময় নিয়ে আসছে। এই সময়ে, হঠাৎ আর্থিক লাভ হতে পারে, যা ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়িয়ে তুলতে পারে। ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে বৃদ্ধি হবে। কোনও আত্মীয় বা পরিবারের সদস্যের কাছ থেকে কিছু ইতিবাচক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, যা আটকে থাকা কাজে এগিয়ে যাবে। ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More