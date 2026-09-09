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Shukra to Stay in Swati Nakshatra: স্বাতী নক্ষত্রে যাবেন শুক্র, একগুচ্ছ রাশির সুসময় আসছে! লাকির লিস্ট রইল

শুক্র ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এর রাতে স্বাতী নক্ষত্রে প্রবেশ করবে এবং ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এখানে থাকবে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, প্রায় ৪৩ দিনের এই সময়টি অর্থ, ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

Published on: Sep 9, 2026, 15:04:23 IST
By Sritama Mitra
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শুক্র গ্রহকে জ্যোতিষশাস্ত্রে সম্পদ, আরাম, প্রেম এবং বস্তুগত আনন্দের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহগুলির গতিবিধির পরিবর্তন রাশিচক্রগুলিকেও প্রভাবিত করে। এখন শুক্র তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করতে চলেছে। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এর রাতে, শুক্র স্বাতী নক্ষত্রে প্রবেশ করবে এবং ২৪ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে।

এক বা দুই নয়, একদম ত্রি-গ্রহের যোগ! শনি, শুক্র, সূর্যের মিলনে ১২ রাশির জীবনে বদল
এক বা দুই নয়, একদম ত্রি-গ্রহের যোগ! শনি, শুক্র, সূর্যের মিলনে ১২ রাশির জীবনে বদল

প্রায় ৪৩ দিনের জন্য, শুক্রের প্রভাব স্বাতী নক্ষত্রে দেখা যাবে। স্বাতী নক্ষত্রের প্রভু হলেন রাহু। এমন পরিস্থিতিতে, এই নক্ষত্রে শুক্রের প্রস্থান অনেক রাশির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে, চাকরি, ব্যবসা, অর্থ এবং সম্পর্কের বিষয়ে পরিবর্তন দেখা যায়। কিছু লোক কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। কারা কারা লাকি তা দেখে নিন।

কন্যা

এই রাশি শুক্রের এই নক্ষত্র পরিবর্তন কন্যা রাশির জন্য ভাল হতে পারে। চাকরিতে কাজের চাপ হ্রাস করা যেতে পারে এবং নতুন দায়িত্ব পাওয়া যেতে পারে। পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও সুবিধা থাকতে পারে। যে কোনও স্থগিত অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। ব্যয় বাড়ানোর সম্ভাবনাও থাকবে, তাই সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

কর্কট

এই রাশির লোকেরা এই ৪৩ দিন আর্থিকভাবে ভাল পেতে পারেন। আয় বাড়ানোর একটি নতুন উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। যারা ব্যবসা করছেন তারা নতুন গ্রাহক বা নতুন পরিচিতি থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি কিছু পুরানো কাজের সুবিধাও পেতে পারেন। পরিবারের পরিবেশ ভাল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কুম্ভ

এই রাশির জন্য, স্বাতী নক্ষত্রে বসবাসকারী শুক্র ক্যারিয়ারের দিক থেকে বিশেষ হতে পারে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তবে একটি ভাল সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন চুক্তি পেতে পারেন। কাজের সাথে ভ্রমণও হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার সুযোগ থাকবে। তবে, অবিলম্বে কোনও নতুন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা এড়ানো উচিত।

তুলা

এই রাশি শুক্রের এই পরিবর্তনের প্রভাব তুলা রাশির লোকদের উপরও দেখা যায়। শুক্রকে তুলা রাশির অধিপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, এই সময়টি এই লোকদের জন্য বিশেষ হতে পারে। চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সাথে কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। আপনি ব্যবসায় সুবিধা পেতে পারেন। আরামের জন্য ব্যয় বাড়বে, তবে উপার্জনের উপায়ও বাড়তে পারে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shukra To Stay In Swati Nakshatra: স্বাতী নক্ষত্রে যাবেন শুক্র, একগুচ্ছ রাশির সুসময় আসছে! লাকির লিস্ট রইল

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