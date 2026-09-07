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Shukra Gochar Lucky Zodiacs: ৬৫ দিন ধরে মকর সহ একঝাঁক রাশিকে কৃপা করতে চলেছেন শুক্র! লাভের লিস্টে অনেকে

শুক্র ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ তুলা রাশিতে প্রবেশ করেছেন এবং ৬ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, শুক্র প্রায় ৬৫ দিন তার রাশিচক্রে থাকা মেষ, মিথুন, কর্কট, কন্যা, তুলা, ধনু, মকর এবং কুম্ভের জন্য ভাল লক্ষণ দিতে পারে।

Published on: Sep 7, 2026, 16:00:46 IST
By Sritama Mitra
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সেপ্টেম্বরের শুরুতে শুক্রের রাশিচক্র পরিবর্তিত হয়েছে। শুক্র ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ তুলা রাশিতে প্রবেশ করেছেন এবং ৬ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন। অর্থাৎ, শুক্র প্রায় ৬৫ দিন তুলা রাশিতে থাকবেন। তুলা রাশি শুক্রের রাশি, তাই এই ট্রানজিটকে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষী পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শুক্রের এই পরিবর্তন অনেক রাশির জন্য ভাল হতে চলেছে।

শুক্র তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা 65 দিন থাকবেন, এই রাশিচক্রের ভাগ্য উজ্জ্বল করবেন, রাজার মতো বসবাস করবেন
শুক্র তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা 65 দিন থাকবেন, এই রাশিচক্রের ভাগ্য উজ্জ্বল করবেন, রাজার মতো বসবাস করবেন

মিথুন

মিথুন রাশি সৃজনশীল কাজ এবং ক্যারিয়ারের দিক থেকে মিথুন রাশির জন্য এই সময়টি ভাল হতে পারে। আপনি চাকরিতে আপনার প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন কারোর সাথে যোগ দেওয়া একটি উপকারী চুক্তি হতে পারে।

কর্কট

এই রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, শুক্রের ট্রানজিট পারিবারিক এবং আর্থিক বিষয়ে ভালো সুবিধা দিতে পারে। স্বাচ্ছন্দ্য ব্যয় করা যেতে পারে, তবে আয়ের নতুন উৎসও তৈরি করা যেতে পারে। চাকরিতে কাজের পরিস্থিতি আরও ভাল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কন্যা

এই রাশির জন্য, শুক্রের ট্রানজিট আর্থিক বিষয়ে সুবিধা দিতে পারে। আয় বাড়ানোর সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসায় স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। তবে ব্যয় করার সময় বাজেটের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

তুলা

শুক্র তার নিজস্ব রাশি তুলা রাশিতে থাকবে, তাই এই সময়টি এই রাশিচক্রের জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়া যেতে পারে। চাকরিতে নতুন সুযোগ এবং ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে।

ধনু

এই রাশি ধনু রাশির লোকদের জন্য, শুক্রের ট্রানজিট আয় এবং যোগাযোগের দিক থেকে ভাল হতে পারে। নতুন লোকের সাথে দেখা ভবিষ্যতে কার্যকর হতে পারে। ব্যবসায় নতুন চুক্তি এবং আয় বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকতে পারে।

মকর

রাশির জাতক-জাতিকারা ক্যারিয়ারের দিক থেকে শুক্র রাশির ট্রানজিট ভালো হতে পারে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং কাজের কারণে স্বীকৃতি পাওয়া যেতে পারে। ব্যবসায়ীরাও নতুন সুযোগ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

কুম্ভ

এই রাশির জাতক-জাতিকারা তুলা রাশিতে বসবাসকারী শুক্রের সুবিধাও পেতে পারেন। চাকরি ও ব্যবসায় নতুন পথ খুলতে পারে। ভ্রমণ, পড়াশোনা বা নতুন যোগাযোগও উপকারী হতে পারে।

শুক্রের প্রভাব ৬ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে শুক্র ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত তুলা রাশিতে থাকবে। এর পরে, ৬ নভেম্বর শুক্র অন্য রাশিতে প্রবেশ করবে। অতএব, শুক্রের এই ট্রানজিটের প্রভাব সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের পাশাপাশি নভেম্বরের শুরু পর্যন্ত দেখা যাবে। সামগ্রিকভাবে, শুক্রের রাশি তুলা রাশিতে প্রায় ৬৫ দিন থাকা অর্থ, ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং সম্পর্কের দিক থেকে অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল লক্ষণ দিচ্ছে।

অস্বীকার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Shukra Gochar Lucky Zodiacs: ৬৫ দিন ধরে মকর সহ একঝাঁক রাশিকে কৃপা করতে চলেছেন শুক্র! লাভের লিস্টে অনেকে

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