Lucky Zodiac signs: দুর্গাপুজো ২০২৬র পরই ৯ রাশির কপাল খুলছে! লাকির লিস্টে কারা?
দীপাবলির আগেই শুক্র, বুধের রাশিতে করবেন ভ্রমণ। একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।
দুর্গাপুজো শেষ হতেই ৫ নভেম্বর ২০২৬, বৃহস্পতিবার, সম্পদ এবং জাঁকজমকের উপাদান শুক্র, কন্যা রাশিতে স্থানান্তরিত হতে চলেছে এবং ২২ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবে। এই বছর দীপাবলি ৮ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে। কন্যা রাশির অধিপতি হলেন বুধ।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় দীপাবলির আগে শুক্রের কন্যা রাশির ট্রানজিট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার সময় বলেছেন যে শুক্রের ট্রানজিট সবার জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। বুধের কন্যা রাশিতে শুক্র কিছুটা দুর্বল হতে পারে, তবে কোনও রাশিচক্রের কোনও খারাপ ফল দেবে না। শুক্র সিংহ থেকে বেরিয়ে এসে কন্যা রাশিতে আসার সাথে সাথে কেতুর প্রভাবও শেষ হবে। এই সময়ে, কেতু সিংহ রাশিতে রয়েছেন। কেতুর ছায়া থেকে মুক্তি পেয়ে কন্যা রাশিতে এসে শুক্র ৯ টির ভাগ্য উজ্জ্বল করতে পারে। লাকি কারা, দেখে নিন।
বৃষ: বৃষ রাশির বিবাহিত জীবনে সুখ থাকবে। বৈবাহিক জীবন আগে থেকেই আনন্দদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। আকস্মিক আর্থিক লাভ হবে। জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে।
মিথুন: মিথুন রাশির লোকদের সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে। জীবনে সুখ আসবে। আপনি বৈষয়িক আনন্দ অনুভব করবেন। কর্মসংস্থানে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে।
কর্কট: কর্কট রাশির লোকদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিছু ভাল খবর পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। আপনি ব্যবসায় নতুন শক্তি অনুভব করবেন। লাভ বাড়তে পারে।
সিংহ: শুক্রের কন্যা রাশি ট্রানজিট সিংহ রাশির জন্য ধনী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো রুট থেকেও অর্থ আসবে। যে কোনও আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। ব্যবসায়ের অগ্রগতির পথ খুলতে পারে।
কন্যা: কন্যা রাশির লোকদের প্রেমের সম্পর্ক ভাল থাকবে। কিছু সুসংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে। ব্যবসায় ভাল লাভ হতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। চাকরির সন্ধানকারী লোকেরা উপকৃত হতে পারেন।
বৃশ্চিক: বৃশ্চিক রাশির লোকেরা বিবাহিত জীবনে সুবিধা পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনি চাকরিতে ভাল ফলাফল পাবেন।
ধনু : ধনু রাশির বাণিজ্যিক সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন। প্রিয়জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সঞ্চয় করা সম্ভব হবে।
মকর: মকর রাশির শুক্র ট্রানজিটের প্রভাবের কারণে ভাগ্য বাড়তে পারে। ভাগ্যের সহায়তায় আটকে থাকা কাজ শেষ করা যেতে পারে। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। আপনি প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আর্থিক অবস্থা ভাল হবে। ব্যবসায়ীরা সম্প্রসারণ পেতে পারেন।
মীন: মীন রাশিতে কন্যা রাশির শুক্র বিবাহিত জীবনে মনোরম প্রভাব ফেলবে। কর্মসংস্থানে অগ্রগতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের লক্ষণ রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আপনি মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More