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Shukra Transit: কন্যায় শুক্রের গোচর! ৩৭ দিন পর থেকে কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির

৩৭ দিন পরে, শুক্র তুলা রাশি ছেড়ে কন্যা রাশিতে চলে যাবে। এই পরিবর্তনের সাথে, মোট ৯ টি রাশিচক্র চাকরি এবং ব্যবসায় উপকৃত হতে চলেছে। এই ৯ টি ভাগ্যবান রাশিচক্র কী কী?

Published on: Sep 30, 2026, 15:11:57 IST
By Sritama Mitra
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শুক্র বর্তমানে তুলা রাশিতে ভ্রমণ করছেন। আজ থেকে ৩৭ দিন পরে, শুক্র তুলা রাশি ছেড়ে কন্যা রাশিতে ট্রানজিট শুরু করবে। শুক্র মোট ১৭ দিন বুধের এই রাশিতে বসে থাকবেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, এই শুক্র এবং বুধের শক্তির সংমিশ্রণকে এইভাবে খুব শুভ বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতের মতে। নরেন্দ্র উপাধ্যায়, শুক্রের এই ট্রানজিট একটি নয় বরং দুটি মোট ৯ টি রাশির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চলেছে।

কন্যা রাশিতে শুক্র ট্রানজিট, 17 দিনের জন্য 9 টি রাশিচক্রে অর্থ বৃষ্টি
কন্যা রাশিতে শুক্র ট্রানজিট, 17 দিনের জন্য 9 টি রাশিচক্রে অর্থ বৃষ্টি

বৃষ রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কীভাবে পড়বে?

বৃষ রাশির লোকেরা অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে স্বস্তি পাবেন। স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে শুরু করবে এবং এর সাথে উপার্জনের নতুন পথও খুলতে শুরু করবে। পুরানো বিনিয়োগগুলি উপকৃত হবে এবং এই পরিস্থিতিতে আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে।

মিথুন রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?

শুক্রের এই ট্রানজিটের মাধ্যমে মিথুন রাশির লোকেরা নতুন কাজের সুযোগ পেতে পারে। জিনিসগুলির প্রভাব বাড়বে এবং লোকেরা সমর্থন করার জন্য কোনও চেষ্টার ত্রুটি রাখবে না। চাকরি বা ব্যবসায়ের বৃদ্ধির সাথে যদি উপার্জন বৃদ্ধি পায় তবে মন খুশি হবে।

কর্কট রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?

কর্কট রাশির লোকেরা এই ট্রানজিট থেকে জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। বিলাসবহুল জিনিসগুলি ব্যয় করা হবে।

সিংহ রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কীভাবে পড়বে?

শুক্রের ট্রানজিট সিংহ রাশির জন্য বিশেষ হবে। যদি কাজের প্রশংসা করা হয় তবে মন খুশি হবে। নতুন লোকের সাথে দেখা করা সম্ভব। চাকরিতে উন্নতি হবে। ব্যবসায়ের সাথে আপনি নতুন লোকের সাথে দেখা করতে পারেন। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হবে।

শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কন্যা রাশির উপর কীভাবে পড়বে?

যদি কন্যা রাশিতে শুক্রের ট্রানজিট থাকে তবে তারা প্রচুর সুবিধা পাবেন। প্রথমত, আত্মবিশ্বাসের স্তর বাড়বে। আপনি সঠিক উপায়ে আপনার সিদ্ধান্তগুলি নিতে সক্ষম হবেন। আপনি চাকরিতে ভাল বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। এই ট্রানজিট অর্থ, সম্পর্ক এবং ক্যারিয়ারের দিক থেকে আপনার পক্ষে থাকবে।

বৃশ্চিক রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কীভাবে পড়বে?

শুক্র রাশির ট্রানজিটের সাথে সাথে বৃশ্চিক রাশির লোকেরা চাকরিতে একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। একটি নতুন কাজের অফার আসতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যা কম হবে। পুরানো যোগাযোগ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনু রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কীভাবে পড়বে?

ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা এই ট্রানজিট থেকে প্রচুর উপকার পাবেন। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার ভাল সুযোগ থাকবে। এদিকে, কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। একই সময়ে, চাকরিতে একটি নতুন দায়িত্ব পেয়ে মন খুশি হবে। ব্যবসায় কিছুটা সুবিধা হবে।

মকর রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?

মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ১৭ দিনের জন্য ভাগ্য পাবেন এবং প্রতিটি কাজে সাফল্য পাবেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে উপকার হবে। এই ট্রানজিটের সময় ভ্রমণ সম্ভব। নতুন লোকের সাথে দেখা করার সুযোগ থাকবে। মীন রাশির উপর শুক্র ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে? শুক্র ট্রানজিটের কারণে, মীন রাশির সম্পর্কের ইতিবাচক বৃদ্ধি দেখা যাবে। সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। চাকরি এবং ব্যবসায় নতুন সুযোগ থাকবে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়েও স্বস্তি এবং সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

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