    ১ ফেব্রুয়ারি শুক্রের প্রভাবে ৩ রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে! হাতে আসবে টাকা

    শুক্র বর্তমানে মকর রাশিতে রয়েছে এবং ১ ফেব্রুয়ারি এই রাশিতে উদিত হবে। শুক্রের উদয় কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের ভাগ্য উজ্জ্বল করতে পারে। এটা বস্তুগত আরাম এবং কেরিয়ার এবং ব্যবসায় উন্নতির সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক মকর রাশিতে শুক্রের উদয় কোন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী হবে।

    Published on: Feb 01, 2026 9:28 AM IST
    By Sayani Rana
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহগুলির গতি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। তার উপর এই গ্রহগুলি অস্ত যায়। গ্রহগুলির উদয় এবং অস্তের প্রভাব দেশ এবং বিশ্ব জুড়ে পড়ে। সেই সঙ্গে ১২ টি রাশির উপরও পড়ে। শুক্র বর্তমানে মকর রাশিতে রয়েছে এবং ১ ফেব্রুয়ারি এই রাশিতে উদিত হবে। শুক্রের উদয় কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের ভাগ্য উজ্জ্বল করতে পারে। এটা বস্তুগত আরাম এবং কেরিয়ার এবং ব্যবসায় উন্নতির সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক মকর রাশিতে শুক্রের উদয় কোন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী হবে।

    ১ ফেব্রুয়ারি শুক্রের প্রভাবে ৩ রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে! হাতে আসবে টাকা
    যে যে রাশি উপকৃত হবে

    মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য, মকর রাশিতে শুক্রের উত্থান খুবই শুভ এবং কল্যাণকর হবে। শুক্র বর্তমানে রাশিচক্র থেকে দশম ঘরে রয়েছে, তাই, যখন এটি উদিত হবে, তখন আপনার কর্মজীবন এবং ব্যবসায় অগ্রগতি হবে। বেকাররা আরও ভালো চাকরির সুযোগ পাবে। ব্যবসায় অগ্রগতি হতে পারে এবং নতুন কোনও চুক্তি হতে পারে। যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় তাঁরা সম্মান এবং সম্পদ সম্পর্কিত কিছু সুযোগ পেতে পারেন।

    কর্কট রাশি: শুক্রের উত্থান কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ এবং ইতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। শুক্রের এই উত্থান আপনার রাশিচক্র থেকে সপ্তম ঘরে ঘটবে, যা আপনার বিবাহিত জীবনকে সুন্দর এবং চমৎকার করে তুলবে। পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি থাকবে এবং আপনি মানসিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত থাকবেন। আর্থিক লাভের সুযোগ বৃদ্ধির সম্ভবনা রয়েছে যা আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সকে আরও বৃদ্ধি করবে।

    মীন রাশি: শুক্রের উত্থান মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই ইতিবাচক প্রমাণিত হবে। শুক্র আপনার রাশিচক্র থেকে একাদশ ঘরে উঠবে, যা আপনার আয়ের উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি আনবে। আপনি আয়ের নতুন উৎস বৃদ্ধি দেখতে পাবেন, যা আপনার আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি করবে। শুক্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের অনেক ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হবে। আপনার সন্তানদের সম্পর্কে কোনও সুসংবাদ পেতে পারেন।

