এবার সত্যিকারের শান্তি! ২৮ অক্টোবর উদিত হচ্ছেন শুক্রদেব, দীপাবলীর আগেই ৫ রাশির শুরু হবে গোল্ডেন টাইম
আগামী ২৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে শুক্রদেব অস্তমিত অবস্থা কাটিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উদিত হতে চলেছেন। আলোর উৎসব দীপাবলীর ঠিক মুখে শুক্রের এই শুভ উদয় (Venus Rise in October) নির্দিষ্ট ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে খুশির আমেজ নিয়ে আসবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রদেবকে ধন, বৈভব, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য, প্রেম এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহমণ্ডলীর পরম শুভ গ্রহ শুক্রের গতিবিধি বা অবস্থার পরিবর্তন মানবজীবনের আর্থিক গতিপথ, কেরিয়ার ও দাম্পত্য জীবনের ওপর সরাসরি এবং অত্যন্ত প্রভাবশালি প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোনো গ্রহের 'উদয়' হওয়াকে অত্যন্ত ভাগ্যবদলকারী ঘটনা মানা হয়, কারণ অস্তমিত অবস্থা থেকে গ্রহটি যখন উদিত হয়, তখন তার সুপ্ত শুভ শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ২৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে শুক্রদেব অস্তমিত অবস্থা কাটিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উদিত হতে চলেছেন। আলোর উৎসব দীপাবলীর ঠিক মুখে শুক্রের এই শুভ উদয় (Venus Rise in October) নির্দিষ্ট ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে খুশির আমেজ নিয়ে আসবে। বিশেষ করে কর্কট, কন্যা, তুলা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা শুক্রদেবের অশেষ কৃপায় হঠাৎ বিপুল ধনলাভ, কেরিয়ারে বহুল প্রতীক্ষিত প্রমোশন, ব্যবসায় লাভজনক চুক্তি এবং পারিবারিক সুখে ভরপুর গোল্ডেন টাইমের মুখ দেখবেন। ২৮ অক্টোবরের এই বিশেষ শুক্র উদয়ে কোন ৫ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্র উদয়ের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রদেবের বলীয়ান অবস্থা জাতকের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক মোড় এনে দেয়:
- আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি ও বৈভব বৃদ্ধি: শুক্র উদিত হলে বাজারে আর্থিক লেনদেন ও বিনিয়োগে নতুন গতি আসে। এর ফলে আটকে থাকা টাকা উদ্ধার হয় এবং আয়ের নতুন পথ প্রশস্ত হয়।
- কেরিয়ার ও ফ্যাশন জগতে জোরালো উন্নতি: গ্ল্যামার, ফ্যাশন, বিনোদন, মিডিয়া, আর্ট, ব্যাঙ্কিং, আইটি এবং বৈচিত্র্যময় ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে অনায়াসে নজিরবিহীন সাফল্য লাভ করেন।
২৮ অক্টোবর শুক্র উদয়ে যে ৫ রাশির শুরু হবে গোল্ডেন টাইম
ক) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুক্রের এই উদয় চতুর্থ भाव বা সুখভাবকে প্রভাবিত করবে। পারিবারিক জীবনে থাকা দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ ও অশান্তি কেটে যাবে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, জমি বা নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। চাকুরিজীবীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি পাবেন এবং পদোন্নতির যোগ তৈরি হবে।
খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ ধনভাব ও বাক্যভাবে শুক্রের শুভ প্রভাব দেখা যাবে। ফলে আপনার জমাকৃত অর্থের পরিমাণ চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পাবে। আটকে থাকা বা বকেয়া টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরত পেতে পারেন। বাচনিক দক্ষতার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা নতুন ও বড় ক্লায়েন্টদের আকর্ষণ করতে সফল হবেন।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং শুক্রদেব। ফলে লগ্ন বা প্রথম ভাবে শুক্রের উদয় হওয়া তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হবে। ব্যক্তিত্বে চমৎকার তেজ ও আকর্ষণ ফুটে উঠবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অনিশ্চয়তা দূর হবে এবং ব্যবসায় রেকর্ড লাভ অর্জনের পথ খুলে যাবে।
ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির দশম ভাব অর্থাৎ কর্মভাবে শুক্রের উদয় ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। চাকুরিজীবীরা বেতন বৃদ্ধি সহ নতুন দায়িত্ব বা পদোন্নতি পেতে পারেন। যৌথ ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বড় আর্থিক সুবিধা পাবেন এবং আইনি ঝামেলা থেকে মুক্তি মিলবে।
ঙ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির নবম বা ভাগ্যভাবে শুক্রদেবের এই উদয় ঘটবে। গুরুর মতো ভাগ্য আপনার প্রতিটি কাজে সহায় হবে। ধর্মীয় ও আনন্দদায়ক ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। বিদেশে চাকরি বা উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। পরিবারে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে।
শুক্রদেবের পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
শুক্র উদয়ের শতভাগ শুভ সুফল লাভ করতে এবং মা লক্ষ্মীর কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- মা লক্ষ্মীর পুজো ও ক্ষীর নিবেদন: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান এবং তাঁকে পদ্মফুল বা সাদা ক্ষীর ভোগ নিবেদন করুন।
- শুক্র বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত শুভ।
- দুঃস্থ নারীদের সাহায্য: শুক্রবারে ছোট মেয়েদের বা অসচ্ছল নারীদের সাদা বস্ত্র, চাল, চিনি বা মিষ্টি খাবার দান করলে শুক্র গ্রহ প্রসন্ন হন।
২৮ অক্টোবর ২০২৬-এ শুক্রদেবের এই শুভ উদয় কর্কট, কন্যা, তুলা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দীপাবলীর আগেই ধন-সম্পদ, প্রমোশন ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক চমৎকার সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে স্থায়ী শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More